Ana Carrillo 05 MAY 2026 - 14:41h.

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David y Leila siguen dando pasos y ya han dormido juntos y se han besado delante de sus compañeros en la fiesta de superhéroes que celebraron en Villa Deseo; un momento al que el albaceteño ha reaccionado en sus stories de Instagram mientras veía por televisión el programa 10 de 'La isla de las tentaciones 10', que está disponible de forma íntegra y gratuita en Mediaset Infinity.

"¡Dios! ¡Vaya tela!", ha comenzado diciendo David al ver sus imágenes cerca de Leila en la fiesta, en la que derrocharon complicidad pese al bajón que había sufrido la canaria tras la irrupción en Villa Deseo de Atamán. "Vaya conexión, ¿eh?", seguía diciendo el creador de contenido, que repetía "¡anda!, ¡anda!" al ver sus besos con Leila en plena fiesta y se grababa riéndose y tapándose la boca.

También ha compartido una imagen en sus stories capturada de X en la que un espectador del programa comenta que "David no pasa ni una por alto" porque le dijo a Leila que le gustaba también pese a estar "tristona".