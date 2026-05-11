Ana Carrillo 11 MAY 2026 - 17:53h.

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Amaia Montero ha regresado a los escenarios junto a La Oreja de Van Vogh con un concierto en Bilbao con el que se inauguró la gira de la banda en su segunda etapa con Amaia al frente. Había mucha expectación porque hacía años que la artista no se subía a un escenario y las críticas han sido feroces, lo que habría provocado que se encontrase "absolutamente devastada", según le ha contado su entorno al periodista Álex Álvarez, que así lo ha transmitido en 'El tiempo justo'.

El entorno de Amaia Montero opina que en las redes sociales hay quienes están "siendo tan duros, crueles y tremendamente destructivos" como en el momento en el que, en 2022, la cantante dijo que "había bajado a los infiernos". El periodista ha explicado que le transmiten que está sufriendo "un bajón monumental" porque ha leído todos las críticas en las redes.

"No esperaba una reacción tan dura a día de hoy e, incluso, me dice su entorno que se está planteando si será capaz de seguir toda la gira y seguir soportando esta presión. Dicen: 'Si sigue esta presión de aluvión de críticas, lo dudamos'", ha revelado Álex Álvarez, ante lo que Joaquín Prat ha comentado que su consejo para Amaia sería que se aislase y que no leyese los comentarios de las redes.

Los colaboradores de 'El tiempo justo' le han mostrado su apoyo a la cantante de Irún y se han mostrado de acuerdo en que la mejor opción es que no esté atenta a lo que se dice de ella en redes. Sandra Aladro ha añadido que le han explicado que en ese recinto es frecuente que haya problemas de sonido: "A veces achacamos al artista toda la responsabilidad y no siempre es así, y lo comprobaremos fácilmente en el próximo concierto".