Todos los detalles de la presunta relación de Amaia Montero y su compañero: "Él está casado, pero podría estar separándose"
La cercanía entre Amaia Montero y Xabi San Martín apuntan a una relación más allá de lo profesional
Adriana Dorronsoro confirma que le ha llegado información de una posible relación entre la cantante y el teclista de La Oreja de Van Gogh
La vuelta a la actualidad de Amaia Montero continúa generando numerosas preguntas sin respuesta. Más allá de su regreso musical, en las últimas semanas han cobrado fuerza los rumores sobre una posible relación sentimental entre la cantante y Xabier San Martín, teclista de 'La Oreja de Van Gogh' y compañero suyo durante años en la banda.
La supuesta "amistad especial" entre ambos ha sido objeto de atención mediática en varias ocasiones, aunque no es una teoría nueva. Ya hace años se especuló con la existencia de algo más que una relación profesional, especialmente cuando se hablaba de la complicidad que siempre habría existido entre ellos.
Uno de los elementos que más avivó estas sospechas fue la canción 'Tan guapa', publicada en 2016 como 'bonus track' del disco 'El planeta imaginario'. El tema fue compuesto e interpretado por el propio Xabier San Martín, y su letra no pasó desapercibida. Versos como "No hay un día en el mundo que no te eche de menos” alimentaron las interpretaciones sobre una dedicatoria muy personal.
Tiempo después, la propia Amaia Montero reaccionó públicamente a la canción a través de sus redes sociales con un mensaje que reforzó esa percepción de cercanía: "¡Gracias hermano Xabi San Martín por resumir en 3 minutos 25 años de una parte fundamental de nuestras vidas! Te quiero".
Adriana Dorronsoro: “A mí me dicen que es cierto”
Las especulaciones han vuelto a intensificarse recientemente, algo que ha confirmado Adriana Dorronsoro en el programa 'Vamos a ver'. La periodista asegura que las fuentes con las que ha hablado confirman que la relación entre ambos puede que vaya más allá de lo profesional.
"A mí me dicen que es cierto. Pasan mucho tiempo juntos y tienen una relación muy estrecha", afirma. Según explica, no se trataría de algo nuevo, ya que "han tenido una relación muy especial toda la vida”, marcada por idas y venidas emocionales.
No obstante, Dorronsoro matiza que la situación personal de Xabier San Martín complica el contexto, ya que "él está casado y tiene su familia". Aun así, añade un detalle más: “Últimamente ya no se le ve con su mujer, se le ve solo”.
En este sentido, la periodista da cabida a la posibilidad de que el músico esté atravesando un momento delicado en su vida personal, apuntando que "Xabi se podría estar separando de su mujer o su matrimonio no va bien", una circunstancia que, de confirmarse, daría un nuevo enfoque a los rumores que rodean a ambos artistas.
Por el momento, ni Amaia Montero ni Xabier San Martín se han pronunciado al respecto.