Ana Carrillo 11 MAY 2026 - 18:41h.

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La semana pasada, Isa Pantoja regresó al plató de '¡De viernes!' y soltó la gran bomba: su madre, Isabel Pantoja, le ha escrito tras años distanciadas. Atenta a su entrevista estuvo Jessica Bueno, colaboradora del programa en la sección de 'Supervivientes'. Isa contó que le había dolido que su excuñada no le hubiera mostrado su "empatía" ahora que ya es adulta y ha podido reflexionar sobre todo lo que fue testigo acerca de lo ocurrido en la familia Pantoja, como el episodio del ginecólogo.

"No la hago responsable, era una niña. Me ha dolido ahora, que es una adulta, y que como mujer y como madre diga que no se acuerda, eso me duele porque también es responsabilidad emocional. Me ha molestado ahora, no en su tiempo", explicó Isa, revelando así por qué está tan molesta con su excuñada, que le ha respondido hoy en 'El tiempo justo'.

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La finalista de 'Supervivientes All Stars' ha aclarado que nunca ha querido hacer daño a la hermana de Kiko Rivera con sus declaraciones: "Quizá se haya entendido como falta de humanidad, pero yo simplemente intentaba mantenerme en una postura prudente en toda esta historia, que es muy delicada".

Gloria Camila ha salido en defensa de su compañera: "Yo creo que Isa es la que tiene que contar sus historias y sus vivencias y no esperar que el resto corrobore sus vivencias; y yo tampoco he visto a una Isa decir que empatiza con Jessica y con todo lo que le han hecho".

"Es que si nos ponemos así yo también, en el momento en el que me separé de su hermano, a mí nadie me apoyó y se estaban diciendo de mí mentira tras mentira", ha añadido Jessica Bueno, recogiendo el argumento de su compañera y mostrándose tajante con su excuñada, desvelando que nunca se ha interesado ante ella por su sobrino: "Yo no sentí tampoco ningún tipo de apoyo ni en todos estos años he tenido relación con ella ni a mí me ha preguntado por mi hijo".