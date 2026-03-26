Hallan sin vida a Oscar, hijo del multimillonario Ronald Perelman, a los 15 años

Tal y como ha trascendido, Oscar Perelman falleció el pasado 24 de marzo en la isla caribeña de St. Maarten

Ronald Perelman es uno de los inversores y empresarios más conocidos de Estados Unidos. Su patrimonio llegó a superar los 15.000 millones de dólares

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La familia del empresario estadounidense Ronald Perelman atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras la muerte de su hijo Oscar Perelman, hallado sin vida a los 15 años.

La noticia, adelantada por medios estadounidenses como 'Page Six', ha generado conmoción tanto en el mundo empresarial como en el entorno vinculado al magnate.

Según se ha conocido, Oscar Perelman falleció el pasado 24 de marzo en la isla caribeña de St. Maarten. Las primeras informaciones han apuntado a que el deceso podría estar relacionado con un "problema de salud que padecía desde hacía tiempo".

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Por el momento, no se han hecho públicos detalles concretos sobre su situación ni sobre las circunstancias exactas de la muerte, manteniendo la privacidad en un momento especialmente delicado.

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Fuentes cercanas a la familia describieron al adolescente como un chico "brillante, amable, muy inteligente" y muy cercano a su familia.

Ronald Perelman, su patrimonio y su familia

El joven nació en 2010 fruto del matrimonio entre Perelman y la psiquiatra Anna Chapman. La pareja recurrió a la gestación subrogada tras enfrentarse a problemas para tener hijos.

Dos años después, la pareja amplió la familia con otro hijo también nacido por este mismo método. Oscar formaba parte de una familia numerosa, ya que el empresario tiene otros siete hijos de otras relaciones.

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El magnate estuvo casado con Faith Golding desde 1965 hasta 1984, y la expareja tiene cuatro hijos en común: Steven, Josh, Hope y Debra.

Perelman también es padre de Samantha, fruto de su matrimonio con su difunta exesposa Claudia Cohen. Estuvieron casados desde 1985 hasta 1994.

Él y su tercera exmujer, Patricia Duff, con quien se casó en 1995, también tuvieron una hija, Caleigh. Además, Perelman contrajo matrimonio con Ellen Barkin en el año 2000, y se divorciaron en 2006.

Por su parte, Ronald Perelman es uno de los inversores y empresarios más conocidos de Estados Unidos. Construyó su fortuna a través de adquisiciones corporativas y la expansión de su holding MacAndrews & Forbes, con inversiones en diversos sectores. Su patrimonio llegó a superar los 10.000 millones de dólares.

Es considerado un multimillonario inversor y se hizo conocido por su papel en la compañía de cosméticos Revlon. Además, ha invertido en sectores como la banca, el entretenimiento, la tecnología o los bienes de consumo y en numerosas ocasiones ha donado millones de dólares a instituciones médicas y educativas.

Por ahora, muchos detalles sobre la muerte de Oscar Perelman no han trascendido, especialmente por respeto a la intimidad de la familia. Es posible que en los próximos días se conozca más información sobre las circunstancias médicas o personales relacionadas con su fallecimiento.