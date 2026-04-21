Óscar, tentador VIP de 'La isla de las tentaciones 10', reacciona a los comentarios sobre su edad

Ana Carrillo 21 ABR 2026 - 20:04h.

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Óscar Ruiz ha regresado a 'La isla de las tentaciones 10' como tentador VIP porque considera que "no hay dos sin tres" tras haber sido el soltero favorito de Andrea Gasca en la primera edición y el de Mayka Rivera en la segunda. En las redes sociales ha sido muy comentada su vuelta al formato y se han multiplicado los comentarios sobre su edad, que él se ha tomado con humor.

"Cuando media España cree que tienes 40 años", ha escrito el tentador en el copy del vídeo que ha subido a Instagram simulando que anda con un bastón y en el que revela su edad: "Cuando tienes 31 años pero internet quiere jubilarte antes de tiempo".

David Vaquero, el otro tentador VIP de esta edición, le ha manifestado que le ha hecho mucha gracia el vídeo y ha comentado: "Estás en tu prime, hermanito". "Rubios al poder, ¿no?", le ha respondido Óscar, que también ha recibido un comentario de otra de las tentadoras VIP, Nieves Tristán, que ha mostrado que se ha reído mucho con esta publicación.