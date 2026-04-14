Pedro Jiménez 14 ABR 2026 - 22:48h.

La llegada de tentadores VIP sacude la villa y Nerea se rompe tras la marcha de los chicos

La tentación llega a las Villas: lo mejor del estreno de 'La isla de las tentaciones 10', en video

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La llegada de los tentadores VIP ha provocado un auténtico terremoto. Y no es para menos. En la primera entrega de collares de esta edición de 'La isla de las tentaciones 10', Sandra Barneda ha sorprendido a todos con una noticia inesperada para muchos y muchas. "La sombra de la tentación todavía no ha puesto todas sus cartas sobre la mesa", ha anunciado Sandra Barneda, tras lo que ha añadido que su batalla "está a punto de complicarse todavía más". Ha sido en ese preciso momento cuando los solteros y solteras VIP de esta edición han irrumpido en la ceremonia: "Yo voy a vomitar, tanta tensión en el día de hoy...", se ha escuchado decir entre algunas de las chicas.

Los cuatro solteros VIP se han puesto en fila y Sandra Barneda les ha pedido que se quitaran la capa. En imagen, Óscar Ruiz, David Vaquero, Nieves y Claudia Sánchez, cuatro solteros con caras de sobra conocidas que han participado en antiguas ediciones de 'La isla de las tentaciones' y cuya experiencia no ha resultado indiferente para nadie, dejando un legado en el reality de Telecinco.

La reacción de las parejas al descubrir a los solteros VIP

Las reacciones entre los chicos y chicas no han tardado en aparecer. Nerea, por ejemplo, ha dejado claro que no le gustan rubios, por lo que "no ve peligro". Atamán, por su parte, se ha abierto paso para mirar de manera directa a su pareja, preguntándose si le gusta alguno de los dos: "A lo mejor mañana me sorprende y le gustan los rubios...", ha dicho el canario. "A mí me gustas tú amor", ha dicho Leila, segura de sus sentimientos.

José, por su parte, ha señalado que Óscar y David le parecen dos buenos tentadores, mientras que Álex cree que se lo pondrán muy difícil a las chicas en 'Villa Deseo'. Por último, Luis es consciente de que a su pareja Julia le gustan los morenos, por lo que a pesar de que los solteros VIP son unos guaperas, tampoco ve peligro de ningún tipo.

Nerea, la más afectada

Los solteros VIP han entregado sus collares dorados y, sin duda, este momento ha desatado toda la tensión posible entre las parejas. Nerea ha acabado muy afectada tras la marcha de los chicos: "Me quiero ir", le ha confesado a Sandra Barneda. La novia de José ha reconocido que no está nada agusto con los solteros y que no está bien con ninguno de ellos. Y es que para Nerea le está resultado muy complicado estos primeros días de convivencia en República Dominicana.

¿Quieres ver cómo ha sido este momento? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!