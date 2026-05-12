Lidia González 12 MAY 2026 - 15:09h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ reflexiona sobre el papel que ha tenido él en la ruptura con Laura Ulldemolins y hace autocrítica

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Lorenzo Romero ha querido dar su versión sobre su ruptura sentimental, pero también ha hecho introspección para admitir algunas cosas que no ha manejado correctamente. Después de que su exsuegro le haya contestado, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ asume sus errores en su relación con Laura Ulldemolins. El influencer se muestra muy sincero frente a las cámaras de mtmad y explica la reflexión que ha hecho al respecto: “No he sabido llevar ciertas relaciones”. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

A pesar de que hace relativamente poco que ha cortado su relación con la catalana, el creador de contenido ha tenido tiempo para procesar todo lo que ha pasado y pensar qué responsabilidad tiene él en todo ello: “También hago autocrítica”. Aunque se pronunciaba rápidamente tras su ruptura, ahora, no solo ha dado su punto de vista sobre lo que ha pasado, sino que ha reflexionado al respecto: “Cuando una relación es tóxica no es solo porque una persona sea así”.

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Lorenzo Romero habla de los problemas en su relación con Laura Ulldemolins

Lorenzo Romero se ha abierto en canal para contar todos los detalles sobre su matrimonio tras ‘Casados a primera vista’ hasta el momento de su ruptura. El sevillano habla de los problemas en su relación con Laura Ulldemolins y se sincera sobre las discusiones que mantenían: “No teníamos una relación estable”. El creador de contenido explica todos los “detallitos” que terminaron alejándolos hasta el punto de romper su relación.

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El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ confiesa si volvería con Laura

Lorenzo Romero ha reflexionado mucho sobre todo lo que ha ocurrido en su matrimonio con Laura Ulldemolins y, ahora que tiene algo de perspectiva, confiesa si volvería con ella. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ desvela si cree que sus problemas podrían solucionarse y no duda en mandarle un mensaje.

Lorenzo Romero cuenta lo que pasó el día que rompió con Laura Ulldemolins

Se ha especulado mucho sobre la ruptura de Lorenzo Romero y Laura Ulldemolins; por ello, después de que la catalana haya dado su versión, llega el momento de que el sevillano se pronuncie al respecto. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ cuenta lo que pasó el día que rompió con la catalana y lo hace de manera cronológica. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!