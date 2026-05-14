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Eloy lleva tres años sintiéndose "anulado". Se sometió a una lipoescultura -un procedimiento de cirugía plástica que se basa en eliminar grasa localizada para remoldar el contorno corporal-, pero una mala praxis le dejó viviendo una "pesadilla" que quiere visibilizar.

Le pusieron por error mamas en vez de pectoral. "Uno nunca se piensa que va a entrar en quirófano y sale con una pelota de tenis de tenis debajo del pecho izquierdo", cuenta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Eloy se ha gastado más de 40.000 euros en reparar las secuelas de la mala praxis

Digamos que Eloy se sometió a la lipoescultura -valorada en 20.000 euros- para verse mejor y terminó costándole la salud. "Fue mi autorregalo de cumple, verme como yo quería e ir a una cirugía con cirujanos de prestigio", relata en 'El tiempo justo'.

Por culpa de la mala praxis, tiene ahora unas duras secuelas físicas y mentales. Eloy ha invertido una gran cantidad de dinero para solucionarlas. "Me he gastado más de 40.000 euros en cirugía plástica reparadora, en tratamiento psicológico con psiquiatras", cuenta.

Eloy se ha visto "sin autoestima" y ha perdido "amigos" porque no puede salir de casa. Pero ahora se encuentra capaz de darle voz a un problema muy serio, el de las malas praxis en cirugía estética. "Estoy luchando para que seamos tratado dignamente", expresa.