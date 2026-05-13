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Cuando Carmen Alcayde presentaba el mítico 'Aquí hay tomate' junto con Jorge Javier Vázquez, su actual novio Charli estaba haciendo la primera comunión. Así lo hemos podido saber en 'El tiempo justo', donde la pareja ha acudido con una gran sonrisa y mucho amor.

Entre ellos, la diferencia de edad de 22 años apenas supone un problema. "Carmen es muy juvenil y yo soy más mayor mentalmente de lo que soy", afirma Charli en el programa de Telecinco.

Amor a primera vista

Alcayde, por su parte, define a su novio como "'viejoven'". La colaboradora Marta López les preguntaba a ambos por la relación con los hijos de la televisiva. Charli afirmaba que ya forman parte de su familia. "Tengo 3 hijos, que son los de ella", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Carmen Alcayde asegura también que hay un apartado en el que no se nota la diferencia. "Estamos a la par en fogosidad", manifiesta entre risas.

Ambos han contado cómo fue el día en que se conocieron. Charli detalla que fue en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera, a donde acudió para cantar junto a Alberto Gambino. Allí estaba Carmen Alcayde como presentadora del show, y de un momento a otro surgió el amor a primera vista.