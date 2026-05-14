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El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ordenado readmitir a un trabajador que fue despedido de una reconocida cadena de hamburguesas por poner el 'Cara al sol' en la megafonía del establecimiento. El suceso se hizo viral y sus jefes acordaron romper su contrato de inmediato de su puesto, aunque ahora la justicia confirma que fue un despido improcedente porque solo le dieron 24 horas para defenderse.

La defensora del franquismo y de la Falange Pilar Gutiérrez ha opinado sobre la decisión judicial en 'El tiempo justo'. "Habría que ver qué reacción tuvo el público", dice a la vez que confirma que se trata de un cántico que forma parte de un "partido político legal".

La perioidista y colaboradora Gema Peñalosa no ha dudado en intervenir durante la conexión con Gutiérrez. "Me llama la atención la forma en la que frivolizas un asunto de este calabre", lanza.

Antonio Naranjo dice lo que piensa de la noticia

Pero el momento más sorprendente de las reacciones a la noticia ha llegado cuando Antonio Naranjo ha dicho lo que piensa del cántico que se hizo viral. "He ido a sitios en los que han sonado cosas más hirientes, por ejemplo a La Oreja de Van Gogh y no me he quejado", dice.

Los colaboradores del programa de Telecinco y el presentador, Joaquín Prat, no daban crédito con sus palabras. "¡Por favor!", exclamaban mientras se reían.