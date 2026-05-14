Con ese segundo premio el padre compró un taxi, se mudaron a un barrio más céntrico y ampliaron su tienda

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El presidente de la Junta de Andalucía, que en diciembre de 2018 desalojó al PSOE del poder en esta comunidad autónoma por primera vez en 37 años, creció en un piso de Málaga donde su padre vendía de todo en una tienda de ultramarinos en una trasera de la vivienda. Entre esos orígenes humildes y la presidencia de la comunidad autónoma más poblada de España hay muchos años de política, pero también un golpe de fortuna que la propia familia sitúa como punto de inflexión en su historia: en 1977, cuando Juanma tenía siete años, les tocó el segundo premio de la Lotería de Navidad.

De Alhaurín el Grande a Barcelona, y de vuelta a Málaga

Para entender lo que significó aquel premio hay que situar primero la historia familiar en su contexto. Juan Manuel Moreno es nieto de jornaleros del Valle del Guadalhorce, el único hijo varón de dos vecinos de Alhaurín el Grande que habían emigrado a Cataluña. Por un lado Juan Moreno Conejo, que trabajó de delineante industrial en la Hispano Olivetti y la Seat, y por otro María Bonilla Rueda, que trabajó en unos grandes almacenes.

Esa emigración a Cataluña era la salida habitual para una familia de jornaleros del sur en los años sesenta. Así, el padre estuvo en Cataluña 11 años en total, de los que solo los cuatro últimos estuvo acompañado por su mujer. El matrimonio se casó en 1966. Vivieron en Esplugas de Llobregat, donde nació su primera hija y después Juan Manuel. Tres meses después de su nacimiento en Barcelona, su familia volvió con él a la provincia de Málaga, concretamente a la capital, a la zona de la antigua carretera de Cártama.

En Málaga, los Moreno Bonilla construyeron lo que tenían desde cero. En una trasera de la vivienda, sus padres abrieron una tienda de ultramarinos donde vendían de todo. Era el principio de una pequeña economía familiar que sobrevivía con el trabajo de los dos progenitores y que, en 1977, recibió una inyección de suerte inesperada.

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Lo que supuso el segundo premio de la Lotería

En 1977, la familia tuvo un golpe de suerte y les tocó el segundo premio de la lotería de Navidad. Un dinero que les permitió vivir mejor. El padre se compró un taxi, que se convirtió en el segundo pilar económico de la familia, y se mudaron a una zona mejor y más céntrica, al barrio del Puente de las Américas. Además, abrieron una tienda más grande, una especie de droguería, mercería y tienda de regalos con su madre estando como encargada.

Moreno Bonilla ha hecho de esa historia familiar un relato recurrente en su carrera política, consciente del valor simbólico de un origen obrero en un partido como el PP, que históricamente ha tenido dificultades para conectar con el electorado popular andaluz. El abuelo materno era jornalero de ideología socialista; el abuelo paterno, de tendencia conservadora, se dedicaba a contratar a esos mismos jornaleros. Los apodos familiares, los Chirros por parte paterna y los Parrajelojas por la materna, son del pueblo malagueño de Alhaurín el Grande, de donde son sus padres y sus tíos también.

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Alhaurín el Grande sigue siendo una referencia afectiva constante en su discurso público. Como explicó en una entrevista: "Mi padre está enterrado aquí. Es donde están mis raíces. Vengo cada vez que puedo, sobre todo en Navidades y Semana Santa."

El padre, el taxi y el final de la historia

Juan Moreno Conejo, el taxista que se compró el vehículo con el dinero del segundo premio, falleció antes de ver a su hijo alcanzar la presidencia de la Junta, de cáncer de colon en enero de 2014. El 1 de marzo de 2014, unas semanas después del fallecimiento de su padre, fue elegido presidente del PP de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Moreno Bonilla recordó en la presentación de su libro Manual de convivencia. La vía andaluza (2025) las conversaciones que mantuvo con su padre cuando este ya estaba enfermo: "Algunas noches de hospital, cuando ya tenía que tomar una decisión sobre mi futuro, le preguntaba si debía seguir en Madrid o dar el salto a Andalucía. Y él me decía: 'Hijo, es que es muy difícil, es que Andalucía es muy difícil." El padre no llegó a ver cómo su hijo desalojó al PSOE del poder cuatro años más tarde, en diciembre de 2018.