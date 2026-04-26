El desconocido pasado de Yolanda Díaz: "Cuando estaba en el instituto, trabajé limpiando casas"

“Cuando estaba en el instituto, trabajé limpiando casas. También puse copas en un bar… Hice de todo”, explica Yolanda Díaz

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Si Yolanda Díaz ha presumido de algo durante toda su carrera política es de tener un origen humilde. Aunque procede de una familia con tradición política en la izquierda gallega, la actual ministra de trabajo y vicepresidente segunda del Gobierno de España siempre ha insistido en que eso no fue precisamente una ventaja durante su juventud. Y es que antes de dedicarse profesionalmente a la política tuvo trabajos de lo más normales.

La economía no daba para más. “Cuando estaba en el instituto, trabajé limpiando casas. También puse copas en un bar… Hice de todo”, explicaba Yolanda Díaz. El sueldo de su padre, que trabajaba en un astillero, no podía mantener a una familia tan numerosa. Según la vicepresidenta, su madre, que había sido ama de casa durante mucho tiempo, tuvo que trabajar limpiando hospitales y sus dos hermanos vivieron una experiencia similar a la suya. Había que arrimar el hombro para poder ser independientes.

Pese a las dificultades durante sus años de instituto, Yolanda se pudo matricular en la Universidad de Santiago de Compostela. Allí completó sus estudios de derecho y dejó atrás definitivamente sus antiguos empleos para trabajar como pasante. En 1998, sin embargo, se colegió y fundó su propio despacho para desempeñarse como abogada laboralista. Esta es una etapa de la que Díaz se siente especialmente orgullosa, pues asegura haberse dedicado a defender a los trabajadores y ofrecer asesoramiento jurídico a mujeres maltratadas.

Más allá de lo económico, el pasado familiar de Díaz también sirve para entender su vocación política. Tanto su padre como su tío fueron miembros destacados del sindicalismo gallego. Militaron en el Partido Comunista durante su etapa clandestina y, ya en democracia, ocuparon puestos de responsabilidad en diferentes entidades de la izquierda gallega. Suso, su padre, llegó a ser secretario general de Comisiones Obreras de Galicia entre 1992 y el 2000 y, Xosé, su tío, fue parlamentario del BNG por la provincia de A Coruña durante ocho años. De ahí le viene a Yolanda Díaz la formación y el interés en la política, a la que empezó a dedicarse profesionalmente con apenas 30 años. Tras militar durante toda su juventud, salió elegida como concejal del Ayuntamiento de Ferrol en las elecciones del 25 de mayo de 2003. Se mantuvo en el cargo durante años, convirtiéndose en teniente de alcalde gracias a un pacto con el PSOE tras los comicios de 2007.

Durante sus primeros años en política, la vicepresidenta mantuvo su trabajo como abogada laboralista. Sin embargo, compaginar ambas cosas comenzó a volverse cada vez más difícil. Tras su paso por la política local ferrolana, se convirtió en diputada del Parlamento de Galicia, que tiene sede en Santiago de Compostela, en 2012.

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La carrera política de Yolanda Díaz se vio beneficiada por el auge de Podemos y del movimiento En Marea, donde se combinaban formaciones políticas de tradición local gallega con la organización fundada por Pablo Iglesias. En 2016 comenzó a vivir en Madrid tras ser elegida como diputada, ocupando el cargo de ministra de Trabajo desde 2020 y el de vicepresidenta segunda desde 2021.

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Independientemente de cuáles sean los resultados de las próximas elecciones, sabemos que Díaz no volverá al congreso. Aunque asegura estar orgullosa de “todo lo conseguido” tanto por ella como por las organizaciones a las que representa y cree que “queda mucho por hacer”, ha decidido que se alejará de la política cuando acabe la legislatura en 2027.

¿A qué se dedicará a partir de entonces Yolanda Díaz? Lo más importante para ella es dedicarse a su vida privada y su familia ya que “hace muchísimo tiempo” que tiene todo esto “menos atendido de lo que le gustaría”. La vicepresidenta, divorciada en 2024, tiene una hija de 14 años: Carmela. La niña, que lleva el nombre de la madre de Díaz, nació un 8 de marzo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer.

En cuanto a lo profesional, el entorno de la vicepresidenta espera que vuelva a dedicarse a la abogacía. Además, y esto puede ser un poco más sorprendente, hace unos años Yolanda aseguró que quería volver a estudiar. “Voy a estudiar filosofía, seguro. Es lo que más me gusta del mundo. Leo mucha filosofía y tengo filósofos en mi equipo”.