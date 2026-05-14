Margarita Robles confirma que "hay un proyecto para que militares y guardias civiles sean profesión de riesgo"

Marlaska, abucheado en la jura de miles de guardias civiles en Baeza: "Lo entiendo porque yo también estoy dolido y rabioso"

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aclarado este jueves al PP, ante su demanda de que la de Guardia Civil sea declarada profesión de riesgo, que en el Ministerio de Defensa y el del Interior ya vienen trabajando en este asunto y, de hecho, ya tienen "un proyecto redactado para que las Fuerzas Armadas y, por tanto, la Guardia Civil, sean también una profesión de riesgo".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en La Carlota, Córdoba, donde ha respaldado la campaña del PSOE-A ante las elecciones andaluzas del próximo domingo, la ministra de Defensa ha explicado que "no hay que mezclar de las cosas", pues "lo que pasó ayer" tenía que ver con "una proposición del Partido Popular, que está haciendo oportunismo en esto, cuando saben perfectamente que, tanto el Ministerio de Defensa, como el Ministerio del Interior, estamos trabajando", y ya cuentan con "un texto escrito, para que, efectivamente, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Guardia Civil sean una profesión de riesgo".

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"Se merecen lo mejor"

En este punto, Robles ha recordado que las Fuerzas Armadas españolas "están en este momento en 3.000 misiones, en profesiones de riesgo, en guerras como las de Líbano. Nuestra Guardia Civil está luchando contra el narcotráfico. Se merece lo mejor y desde luego, desde el Ministerio de Defensa estamos trabajando en ello, y en el Ministerio Interior también, sin oportunismos".

Así, ha insistido en que en el Ministerio de Defensa, en "la parte que afecta a las Fuerzas Armadas y también a los guardias civiles", disponen ya de "un texto redactado", al considerar "que merecen ser una profesión de riesgo. No hay ninguna duda en ese tema sobre el compromiso, que está además plasmado en negro sobre blanco", pues en el Gobierno de España "no hablamos, actuamos", ha subrayado.

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Sobre los abucheos a Marlaska

En cuanto a los abucheos de los que fue objeto ayer miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando dijo estar "rabioso" y "dolido", pero no "impotente", por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha, Robles ha dicho creer "que cada uno tiene derecho a expresarse como quiera. Yo ahí respeto todas las expresiones".

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Sin embargo, ha señalado también que, "si algo hemos hecho, y desde luego desde el Ministerio de Defensa y, por tanto desde el Gobierno de España, ha sido sentirnos orgullosos, poner en valor a nuestras Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil".

"Yo lo digo y lo digo todos los días desde hace ocho años, les admiro profundamente, aprendo de ellos cada día. Su solidaridad, su compromiso, su sacrificio, y claro que podemos todos hacer mucho más, pero el ejemplo que nos dan nuestros militares y nuestras guardias civiles sirviendo a España en el extranjero es único. Lo digo sin ningún complejo y con absoluto orgullo".

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A partir de ahí, Margarita Robles ha insistido en que respeta "las expresiones públicas de todo el mundo, pero todo el mundo que nos conoce sabe el orgullo que sentimos de nuestros militares y de nuestros guardias civiles".

El plan del Gobierno contra el narcotráfico

Por último, respecto al Informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que recoge que hay más de 600 narcolanchas tipo 'go-fast' sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, principalmente en el área del Estrecho de Gibraltar, la ministra de Defensa, tras aclarar que esa no es "un área específica" de su departamento, ha subrayado que, aún no "siendo competencia" del Ministerio de Defensa, "en lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer".

En este punto, Robles ha argumentado que "siempre hacen falta muchos más medios", y ha recordado que "cuando llegamos hace ocho años al Gobierno" y en referencia a las Fuerzas Armadas, "es que no había ni munición", a lo que ha añadido que, para ella, lo referido a la Guardia Civil o al Ejército no es "una cuestión de Estado", sino que "es una cuestión de España, y nuestros militares y nuestros guardias civiles exigen y tienen derecho a que cada día trabajemos por y para ellos", porque "trabajando por nuestros militares, por los guardias civiles, trabajamos por la paz, por la libertad, por el compromiso y por la libertad".