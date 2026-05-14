Terelu Campos revela qué opina de que Alejandra Rubio haya escrito escenas eróticas en su libro

Ana Carrillo 14 MAY 2026 - 14:54h.

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El primer libro de Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme', ya está a la venta y los colaboradores de 'Vamos a ver' han comentado los pasajes eróticos de esta novela romántica en la Karla, una joven que llega a estudiar a Madrid y cuya vida da un giro al conocer a Ulises, el hermano de su novio, quien acaba de salir de prisión. Giovanna González se ha preguntado qué opinarán Terelu Campos y Alejandro Rubio, padres de Alejandra, de que se haya animado a escribir escenas eróticas en su debut literario.

Adriana Dorronsoro le ha dado la respuesta a su compañera y a los espectadores de 'Vamos a ver' porque Terelu Campos le ha enviado un mensaje revelándole tanto su opinión como la de su exmarido acerca de que su hija haya incluido escenas eróticas en su libro. "No soy una retrógrada", ha afirmado en su mensaje la hermana de Carmen Borrego, que puedes conocer al completo en el vídeo que encabeza en este artículo, ¡dale al play!