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Rocío Muñoz desveló la semana pasada en '¡De viernes!' que se había quedado embarazada de Omar Montes después de haber mantenido con el cantante varios encuentros íntimos a espaldas de Lola Romero, su pareja. Desde entonces, muchos han sido quienes han opinado sobre este delicado tema e incluso el cantante ha bromeado con ello. Ahora, Rocío se sienta en el plató para plantarle cara al artista y mostrar las pruebas de su testimonio.

Máxima tensión entre el entorno de Omar Montes después de que Rocío Muñoz destapa la supuesta paternidad del cantante. Es tal el revuelo que Lola Romero ha protagonizado esta semana un tenso encuentro con la prensa. Mientras tanto, Omar Montes ni confirma ni desmiente la noticia, pero se toma a risa todo este asunto, algo que no parece sentar muy bien a Rocío Muñoz, quien decide dar un paso más en su lucha por demostrar que no miente.

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Rocío Muñoz: "Me exigieron interrumpir mi embarazo"

Cuenta Rocío Muñoz que, en un primer momento, Omar Montes se puso muy contento cuando le confesó que estaba embarazada, pero, cuarenta minutos después, la cosa cambió y comenzó a recibir "presiones para interrumpir el embarazo". Desvela que ella, en ningún momento, se planteó interrumpir su embarazo. Cuando los colaboradores le preguntan si es que su entorno le ha propuesto interrumpir el embarazo, estas son sus palabras: "Me lo exigen y me lo obligan".

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De hecho, según la invitada, el entorno de Omar Montes quería que interrumpiera su embarazo fuera del plazo permitido y que, cuando ella lo comentó, que habían pasado las 15 semanas de gestación, alguien le dijo que para eso no había ningún problema, que ellos "conocían clínicas" en las que eso se podía hacer. Aquí fue cuando Rocío comenzó a tener miedo, pues vivió una serie de experiencias surrealistas y conversaciones extrañas que detalla a continuación (ojo a la anécdota de unos agentes del CNI que intentaron mediar en su relación con el cantante):

Rocío Muñoz reacciona a las bromas de Omar Montes

Tras esto, reacciona a las bromas que ha hecho Omar Montes sobre su embarazo, diciéndole a la prensa que su madre se había quedado embarazada del padre de Lamine Yamal: "Me parece ridículo. Es vergonzoso. No sé si su finalidad es burlarse de mi embarazo, pero se está burlando de su hijo. Y qué madre se presta a eso", son parte de sus palabras. "Es difícil imaginar una broma de tan mal gusto", añade Terelu Campos al respecto.