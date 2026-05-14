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Tras un reencuentro privado en las Islas Canarias, surge la duda de si Kiko Rivera e Isabel Pantoja preparan un acercamiento público tras 6 años sin hablarse entre disputas económicas y personales. T

El periodista Antonio Rossi adelanta en 'El tiempo justo' si ambos están cuadrando ya el momento en que todos veamos lo unidos que vuelven a estar madre e hijo. El 27 de junio la tonadillera actúa en el Icónica Fest de Sevilla. Y, tal y como explica el colaborador del programa, será Kiko Rivera quien pinche en la fiesta que ameniza el evento.

Irene Rosales reacciona al 'bombazo'

"Lo van a anunciar en breve madre e hijo, pero queda la duda de qué ocurrirá", avanza Rossi como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Siempre citando las mismas fuentes, hemos podido saber que tanto Kiko Rivera como Isabel Pantoja "van a promocionar el evento y la aparición de los dos". Eso sí, "queda en el aire" conocer si existirá en algún momento "un guiño real".

"Ha sido un movimiento comercial muy bien hecho, de los dos", comenta Antonio Rossi. Irene Rosales, expareja del DJ, ha reaccionado en directo a la noticia. "Me alegro de que mis hijas puedan disfrutar de un conceirto de su abuela", lanza.