Antía Troncoso 09 MAY 2026 - 02:09h.

Compartir







Isa Pantoja se sienta en el plató de '¡De viernes!' tras su 'scoop' de la semana pasada y lo hace con una inesperada noticia: su madre, Isabel Pantoja, le ha escrito. Esta noche, se encontraba también en el programa Jessica Bueno, expareja de KIko Rivera. La modelo ha opinado sobre la entrevista de su excuñada, momento en el que Isa ha desvelado el motivo por el que está dolida con ella. ¡No te lo pierdas!

Antes de que Isa Pantoja abandonase el plató del programa, los presentadores le preguntaban a Jessica Bueno si tenía algo que decirle a su excuñada: "Lo único que voy a comentar es que me alegro de la reconciliación. Me alegro de que todo esté bien, pero creo que no soy nadie para opinar, es su día y su noche".

Isa Pantoja, dolida con Jessica Bueno: "He echado en falta cierta empatía"

Unas palabras que Isa Pantoja recibía con cierta incomodidad, lo que ha llamado la atención de los colaboradores, también por la seriedad de Jessica al hablar con ella. Sobre esta frialdad entre ellas, Isa ha explicado: "No tengo relación con ella, cuando me la he encontrado la he saludado normal, pero si que es cierto que lo que ella ha comentado en estos últimos tiempos sobre mí es porque se la vinculaba en los episodios de la manguera y el ginecólogo. Yo nunca la he culpado de nada, pero he echado en falta cierta empatía".

Y es que a Isa Pantoja le duele que Jessica Bueno dijese que no se acordaba de los duros episodios que sufrió en Cantora y de los que ella fue testigo: "Que diga que no se acuerda, me duele". Ante este comentario, Jessica ha contestado: "No tengo nada que ver ahí, no creía que fuese la persona que tenía que sumarse a esta historia. No soy nadie para hablar de ella ni de su vida".

Por su parte, Isa Pantoja ha aclarado la razón por la que se siente dolida con la modelo: "No la hago responsable, era una niña. Me ha dolido ahora, que es una adulta, y que como mujer y como madre diga que no se acuerda, eso me duele porque también es responsabilidad emocional. Me ha molestado ahora, no en su tiempo.