Antía Troncoso 09 MAY 2026 - 03:36h.

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Mite Galdeano vive uno de los momentos más complicados de su vida. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha sentado en plató de '¡De viernes!' para conceder una durísima entrevista en la que se ha sincerado sobre el difícil momento que atraviesa después del fallecimiento de su perrita, Tila. Un duro golpe para la Pamplonesa, puesto que su mascota fue un apoyo fundamental para ella durante su ruptura con su hija, Sofía Suescun.

La pérdida de Tila ha supuesto un auténtico mazazo para Maite Galdeano. La famosa compartió en sus redes sociales las desgarradoras imágenes de su despedida con su perrita, después de haber explicado semanas antes que su mascota estaba perdiendo poco a poco sus capacidades cognitivas, motivo por el que finalmente tuvieron que practicarle la eutanasia.

Maite Galdeano, dispuesta a solucionar sus diferencias con Sofía

En el programa de esta noche, Maite ha tenido la oportunidad de comunicarse con su perrita desde el más allá. Lo ha hecho a través de una médium canina, que ha contacto con Tila para responder a todas las preguntas de la de Pamplona. Pero antes, en el plató, la entrevistada se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras este duro golpe. ¿Se ha puesto Sofia en contacto con ella?

Lo cierto es que tras el fallecimiento de Tila, Maite esperaba que su hija se pusiese en contacto con ella, sin embargo, esto no ha sucedido. Asimismo, la famosa ha confesado que antes de fallecer su perrita le pidió que se fuese a la cabeza de Sofía para que le dijese que se acuerde de ella y que la llame. Y es que Maite ha confesado que está dispuesta a tragar con todo lo que haga falta por recuperar a su hija:

"Me acuerdo muchísimo de ella, me gustaría que me llamase. Soy su madre, la he parido", ha dicho contundente Maite Galdeano antes de vivir un momento de lo más emotivo, el funeral de su perrita con un altar con sus objetos preferido. Momento en que la médium ha desvelado las principales respuestas que le ha dado Tila a las preguntas de Maite.

El último adiós de Maite Galdeano a su perrita Tila

Según la médium, Tila le ha dicho a la televisiva que "salga del bucle del dolor": "El que tiene por el fallecimiento y del bucle que tiene por la ausencia de su hija". Sobre este tema, Tila le ha dicho a la médium canina que Maite tiene que darle espacio: "Las cosas se van a arreglar, pero con paciencia".

Respecto a la petición que Maite Galdeano le ha hecho a su perrita, a la que ha pedido que se comunique con su hija, la médium ha comunicado la respuesta de Tila: "Ha dicho que sí, que va a visitar a Sofía en sueños y que le va a decir que se arreglen". Finalmente, con las cenizas de su perrita, Maite le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida:

"Te quiero un montón, has sido mi perrita preferida y nunca te voy a olvidar. Déjame unos años en la tierra y cuando yo suba al cielo, la primera que te quiero ver es a ti. Haz caso de lo que te dije en la oreja, que le digas a Sofía que no sirve de nada que estemos así y que la quiero mucho. Espérame en el cielo".