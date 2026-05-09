Antía Troncoso 09 MAY 2026 - 02:50h.

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Fani Carbajo ha presentado en '¡De viernes!' a su hijo de 17 años, Emilio. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre su relación su relación con su hijo y cómo su popularidad influyó en la misma. Además, en el plató, la famosa vivía un tenso cara a cara con su expareja Christofer Guzmán, quien a su vez se ha reencontrado con Emilio, al que siempre ha considerado como su propio hijo. ¡No te lo pierdas!

Durante la entrevista Fani Carbajo también ha compartido algunos detalles sobre su incipiente boda con Fran Benito, con quien atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. La pareja se encuentra ultimando los preparativos de su enlace matrimonial, que tendrá lugar el próximo 29 de mayo.

La influencer dará este importante paso junto a Fran Benito después de su mediática historia de amor de 10 años con Christofer Guzmán, con quien protagonizó una de las relaciones más mediáticas de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Aunque ambos llegaron darse el 'sí, quiero' en 2022, nunca llegó a oficializarse. Ahora, a las puertas de la boda de Fani, la expareja ha vuelto a verse las caras.

Emilio, tajante contra Christofer en su reencuentro con él: "Sentía que me humillaba"

Tras más de tres años sin verse, Emilio se ha reencontrado en el plató con Christofer Guzmán. Junto a Fani Carbajo, los dos han protagonizado un momento de lo más tenso al hablar sobre cómo era su relación. Y es que el hijo de la que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha mostrado de lo más tajante contra la expareja de su madre: "Cuando lo dejaron, lo pagó conmigo. No quiso volverme a ver y me daba largas".

Del mismo modo, Emilio ha desvelado que Christofer lo castigaba mucho injustamente: "Cuando sacaba un cinco me decía que no iba a llegar a nada. Sentía que me humillaba, me hacía de menos, que él era el que mandaba". Su madre ha confirmado sus palabras: "No es normal que por sacar un cinco le castigues. Yo me enfadaba con Christofer porque él se ha esforzado y ha aprobado".

Ante las acusaciones, Christofer se ha defendido: "Estoy flipando. No me vengas diciendo de que el niño una joyita porque no. Me encontré un niño de mamá y tuve que educarle. Yo lo he sacado de muchos problemas y he dado la cara muchas veces por él porque ejercía como padre".

Emilio, con el apoyo de Fani Carbajo, ha sostenido que Christofer Guzmán lo castigaba por tonterías y ha confesado que siente que si la relación entre su madre y Christofer se quemó fue por él: "Discutían mucho por mí y yo me sentía mal". ¡Dale al play y no te pierdas todo el enfrentamiento!