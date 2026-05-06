El tribunal ha considerado que no se cumplen las condiciones necesarias para conceder la medida alternativa solicitada por la defensa

La Fiscalía noruega pide siete años y siete meses de prisión para Marius, hijo de la princesa Mette-Marit

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Semanas después de que concluyera el juicio contra Marius Borg, este miércoles, 6 de mayo, se ha conocido la última hora de la situación judicial del hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega. Un juez ha rechazado su solicitud de abandonar la prisión preventiva para cumplir arresto domiciliario en la residencia de su madre bajo vigilancia mediante tobillera electrónica.

La resolución, que ha generado un revuelo mediático tanto en Noruega como en el resto de Europa, supone un endurecimiento de las condiciones en las que el joven deberá afrontar la fase final del proceso judicial en su contra desde prisión.

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El tribunal ha considerado que no se cumplen las condiciones necesarias para conceder la medida alternativa solicitada por la defensa. En concreto, el juez ha argumentado que existe riesgo de reiteración delictiva y posible interferencia en el proceso judicial, dos factores clave que suelen inclinar la balanza hacia el mantenimiento de la prisión preventiva.

La petición de trasladarse a la vivienda familiar, propiedad de la esposa del príncipe heredero Haakon, incluía además la imposición de una tobillera electrónica y restricciones estrictas de movimiento, pero aun así no ha sido considerada suficiente garantía.

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El momento más delicado para Marius Borg

Este revés judicial llega en un momento especialmente delicado del caso. El joven se enfrenta a 40 cargos que han ido saliendo a la luz en los últimos meses y que han puesto bajo el foco mediático tanto su comportamiento como el entorno que le rodea. Aunque no forma parte oficial de la familia real en términos institucionales, su cercanía con la Casa Real noruega ha empañado la imagen de la Corona.

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Entre los delitos que se le atribuyen, destacan cuatro presuntas violaciones, varios delitos de abuso sexual y conducta sexual inapropiada, episodios de violencia física contra exparejas, amenazas y quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Høiby se ha declarado culpable de 24 cargos, pero también inocente de los cargos graves, incluidos violación y agresión.

Durante el juicio, que se ha desarrollado durante siete semanas, la fiscalía ha solicitado una pena de siete años y siete meses de prisión tras presentar una serie de pruebas que, según su versión, apuntan a un patrón de conducta preocupante.

Por su parte, la defensa ha alegado falta de consistencia en algunas pruebas y cuestionado la credibilidad de ciertos testimonios.

A la espera de sentencia, el ambiente es de máxima tensión. El fallo judicial será determinante no solo para el futuro de Marius Borg, sino también para la percepción de la institución monárquica en Noruega. Aunque la Casa Real ha mantenido una postura discreta, limitándose a señalar que se trata de un asunto privado que debe resolverse en los tribunales, el interés mediático no ha disminuido.