Lidia González 15 MAY 2026 - 09:01h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta los detalles sobre su situación económica y aclara cuánto factura al mes

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Mayeli Díaz se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar sin tapujos sobre uno de los temas que más interés suscita a sus seguidores y ella se muestra completamente sin filtros. Después de hablar de la gran caída de pelo que ha sufrido, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la desorbitada cifra de dinero que gana al mes por las redes sociales. Honesta como siempre, la influencer da todos los detalles, en exclusiva. ¡Dale al play y no te pierdas lo que le está pasando, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“Soy una privilegiada”, comienza asegurando la creadora de contenido. Mayeli ha querido contar todo lo que se esconde tras su trabajo como influencer y no ha tenido ningún reparo a la hora de explicar las cantidades que ha llegado a ganar debido a las publicidades que hace. Aunque no se trata de unos ingresos fijos y fluctúan dependiendo de muchos factores, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ pone los últimos meses como ejemplo.

La creadora de contenido también ha desvelado si tiene algún tipo de ingreso extra por ser figura pública además de su trabajo en redes sociales: “No hago eventos ni bolos porque no me gustan y no me salen”. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha desvelado a qué se dedicaba antes del reality, compara lo que cobraba en su trabajo antes de su salto a la fama con lo que gana en la actualidad. ¡Dale al play y descubre todos los detalles sobre la economía de la influencer, ya disponible en Mediaset Infinity!