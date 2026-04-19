Lidia González 19 ABR 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles sobre lo que ha pasado la última semana en su relación con Álvaro Rubio

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Mayeli Díaz ha decidido dar un paso al frente para sincerarse por completo sobre todo lo que está viviendo con Álvaro Rubio tras las informaciones que han salido a la luz. Por ello, después de hablar sobre el duro momento personal que atraviesa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ hace una cronología completa de lo sucedido. Muy honesta con todos sus seguidores, la influencer da la cara y revela toda la verdad sobre la infidelidad de Álvaro Rubio. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se sienta frente a las cámaras dispuesta a aclarar todo lo que se ha dicho sobre su relación y desvelar en qué punto se encuentra tras descubrir todo lo que había pasado entre Álvaro y María, nueva soltera de ‘La isla de las tentaciones’. Mayeli no se esconde y enfrenta toda esta situación contando todo lujo de detalles: cómo se enteró de la noticia, el contenido de su conversación con Álvaro al respecto, su reacción o lo que realmente pasó entre él y la tentadora.

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Mayeli Díaz rompe su silencio sobre la infidelidad de Álvaro Rubio

Cansada de callarse mientras todo el mundo está hablando de las informaciones que han salido a la luz, Mayeli Díaz ha tomado la decisión de contar lo que realmente a sucedido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su silencio sobre la infidelidad de Álvaro Rubio y aclara todos los detalles: “Quiero contaros yo misma la verdad”.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ habla de su separación del padre de su hija

Mayeli Díaz ha tenido que estar lidiando con situaciones muy difíciles durante estos últimos días y ha necesitado tiempo para ordenar sus pensamientos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica que Álvaro Rubio ha abandonado su casa en común y desvela cómo se siente. La creadora de contenido habla de su separación del padre de su hija y se sincera sobre el punto en el que se encuentran.

Mayeli Díaz se confiesa sobre su crisis con Álvaro Rubio

Visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas, Mayeli Díaz se abre en canal para explicar el duro momento por el que está atravesando su relación con Álvaro Rubio. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se confiesa sobre su crisis con el padre de su hija y cuenta cómo ha vivido esta última semana. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!