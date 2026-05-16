Fiesta 16 MAY 2026 - 20:10h.

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Esta semana, la colaboradora de televisión, Marta López, ha protagonizado la portada de la revista 'Lecturas' con una exclusiva sobre su luna de miel de ensueño tras su boda, en la que la famosa luce radiante con un sorprendente cambio de imagen. A raíz de esto, el Dr. Gómez Villar, presente en el plató de 'Fiesta', ha analizado algunas de las transformaciones físicas más impactantes de nuestros famosos. ¡No te lo pierdas!

Comenzando por Marta López, el doctor ha desvelado los tratamientos a los que se habría sometido la famosa desde su primera aparición televisiva en el año 2001 durante su participación en 'Gran Hermano 2':

"Lo que ha marcado ese gran cambio es un rinoplastia que se realizó entre 2004 y 2005. A partir de los 40 años fue cuando empezó a hacerse tratamientos en la cara, sobre todo para relajar la parte de la frente, entrecejo y patas de gallo, y un ligero aumento de labios. Es verdad, que a nivel corporal se puso aumento de pecho y una abdominoplastia. También tiene cuatro carillas puestas".

El antes y después de los famosos analizado en 'Fiesta'

Otras de las trasformaciones que el doctor ha analizado ha sido la de Oriana Marzoli: "Es un cambio más brusco. Podemos ver desde la mirada que le cambia, unos pómulos muy marcados y, sobre todo, los labios y una rinoplastia. A nivel corporal un aumento de pecho". Del mismo modo, el Dr. Gómez Villar ha comentado los retoques de Alfonso Díez, el que fuera marido de la Duquesa de Alba:

En busca de su eterna juventud, el viudo de la aristócrata se habría sometido a "un trasplante capilar, un perfilado de pómulos, una disminución del párpado a través de una blefaroplastia". En cuanto a la presentadora Paula Vázquez, el doctor ha explicado: "Sobre todo lo más llamativo y que ha reconocido mucho públicamente es una rinoplastia. Y luego pequeños retoques que le han ido manteniendo".

Asimismo, sobre los retoques de Tamara Gorro, el médico estético ha contado: "Uno de los más llamativos es el uso de peeling y láser para una piel más uniforme y una mirada más abierta con el uso de neuromoduladores". Por último, sobre Rosalía ha comentado: "El mayor cambio es el tiempo, cuando somos más jóvenes tenemos una distribución de la grasa totalmente diferente. Puede que haya realizado algunos cambios muy sutiles, una rinomodelación y un perfilado de labios muy ligero".