Berto González 16 MAY 2026 - 10:00h.

José Antonio León y Rocío Madrid han reformado personalmente su loft de Sevilla convirtiéndolo en una vivienda minimalista de estilo nórdico con espacios abiertos, madera natural y una decoración de diseño

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José Antonio León y Rocío Madrid han transformado un pequeño loft situado en Sevilla en un acogedor refugio de estilo minimalista y nórdico donde predominan los tonos claros, la luz natural y el mobiliario de diseño. El colaborador de '¡De Viernes!' y su mujer decidieron reformar personalmente la vivienda hace poco más de un año y compartieron todo el proceso en redes sociales, mostrando cómo consiguieron convertir un espacio reducido en un hogar funcional, cálido y muy actual.

Un loft reformado por ellos mismos con inspiración nórdica y espacios abiertos

La vivienda de José Antonio León y Rocío Madrid está situada en una planta baja de Sevilla y destaca por su distribución abierta y por una estética inspirada en el estilo nórdico contemporáneo. Aunque se trata de un loft de dimensiones reducidas, la pareja ha conseguido sacar el máximo partido al espacio gracias a una reforma integral que realizaron prácticamente ellos mismos en apenas tres semanas.

El periodista ha reconocido en varias ocasiones que tanto él como su mujer se implicaron completamente en el proyecto. Pintura, montaje, pequeños cambios estructurales y decisiones decorativas formaron parte de una reforma que definieron como intensa pero también muy emocionante. El objetivo era crear un hogar práctico y luminoso donde predominara la sensación de amplitud pese a los pocos metros cuadrados disponibles en la vivienda.

Para conseguirlo apostaron por una paleta cromática basada casi por completo en tonos blancos, beige y madera clara. Las paredes lisas, los muebles sencillos pero de diseño y la ausencia de elementos decorativos en exceso han ayudado a darle a la vivienda ese aire minimalista que ambos buscaban. Además, la iluminación cálida repartida por distintas zonas del loft potencia todavía más esa sensación de calma y confort dentro del loft, a pesar de sus dimensiones reducidas.

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Uno de los elementos más llamativos de la reforma es el uso de paneles de listones de madera para dividir visualmente algunos espacios sin perder luminosidad. Esta solución aparece especialmente en la zona del dormitorio y permite separar ambientes sin necesidad de levantar paredes completas, algo fundamental en una vivienda de concepto abierto. Además, la pareja también ha utilizado espejos estratégicamente colocados para generar mayor profundidad visual.

Del salón de estilo minimalista a la cocina de concepto abierto

El salón se ha convertido en el corazón principal de la vivienda. La estancia gira alrededor de un amplio sofá chaise longue en color beige claro que ocupa buena parte del espacio y que aporta una imagen muy acogedora. Sobre él aparecen mantas de tejidos suaves y cojines en tonos neutros que refuerza el estilo minimalista del loft.

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Frente al sofá se encuentra una zona de televisión completamente integrada en la decoración. El mueble bajo en color blanco mantiene la misma línea minimalista que el resto de la casa y apenas incorpora nuevos elementos decorativos. Sobre la superficie aparecen pequeños jarrones blancos, láminas de dibujo enmarcadas y velas decorativas que aportan personalidad a la estancia.

La cocina está completamente abierta al salón y sigue exactamente la misma línea cromática. Los muebles blancos lisos, sin tiradores visibles demasiado marcados, generan una imagen más limpia y moderna. La encimera en acabado madera clara conecta directamente con los paneles de madera decorativos y le da un toque más cálido al espacio.

Además, la cocina cuenta con una pequeña barra alta con banquetas de madera en tono suave que funciona como comedor informal y como punto de encuentro dentro del loft. La iluminación bajo los armarios superiores ayuda a potenciar la luminosidad y aporta un efecto mucho más acogedor durante la noche. Los electrodomésticos blancos quedan perfectamente integrados dentro de la decoración para mantener la esencia minimalista de la vivienda.

El dormitorio sigue la misma filosofía minimalista que el resto de la vivienda. La cama queda parcialmente separada mediante los listones verticales de madera, una solución decorativa que aporta intimidad sin perder contacto con el resto del loft. La ropa de cama blanca y los textiles en tonos claros refuerzan todavía más la sensación de tranquilidad y confort en la estancia.

Por último, el baño mantiene la misma estética que el resto de la vivienda. La pareja renovó completamente esta estancia pintando los azulejos originales e incorporando nuevos sanitarios y una mampara de ducha mucho más moderna. Los tonos gris claro y blanco predominan en toda la estancia y generan una imagen limpia, luminosa y muy contemporánea, en consonancia con el resto de este moderno loft.