Jessica Bueno y José Antonio León, juntos en Sevilla: su desconocido vínculo

Ana Carrillo 03 DIC 2025 - 08:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha hecho un plan en Sevilla con el colaborador de '¡De viernes!' José Antonio León

Jessica Bueno aclara el motivo por el que no ha ido a la fiesta de 'Supervivientes All Stars': "Se me ha juntado todo"

Jessica Bueno y José Antonio León han hecho un plan juntos por Sevilla y han presumido de su buena relación en sus respectivas stories de Instagram, donde han mostrado que han estado de compras por el centro de la ciudad junto a Rocío Madrid, la mujer del colaborador de '¡De viernes!'.

La finalista de 'Supervivientes All Stars' ha revelado que forman su "pareja favorita" y ha compartido un vídeo en el que bromea con el periodista acerca de la cantidad de ropa que ha escogido la diseñadora para comprarse en una conocida tienda.

No es muy conocido el vínculo de la exconcursante de 'GH VIP' con el compañero de Terelu Campos porque apenas suben publicaciones juntos, pero en los últimos meses se ha hecho muy amiga tanto de él como de su pareja, hasta el punto de que nombró a Rocío como una de sus defensoras en plató durante su paso por la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

Su estrecha amistad es muy reciente en el tiempo pero se conocen desde hace años porque él fue uno de los primeros reporteros en localizarla hace más de trece años, antes incluso de que ella participase en 'Supervivientes', para preguntarle por su relación con el tenista Feliciano López.

Hace dos años, volvieron a reencontrarse por motivos profesionales y es que él fue uno de los colaboradores que la entrevistó cuando ella decidió contar su ruptura con Jota Peleteiro y los problemas derivados de ella en '¡De viernes!'.

A partir de ese momento, comenzaron a hablar más y a hacer planes por Sevilla. De hecho, José Antonio León fue uno de los invitados a la última fiesta de cumpleaños de la modelo con sus amigos del pueblo, en la que era él era la única persona invitada del mundo de la televisión.