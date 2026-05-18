Adrián Blanch, de ‘La isla de las tentaciones’, anuncia que se casa: “Dijo que sí”

Natalia Sette 18 MAY 2026 - 12:42h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte la bonita pedida de mano que le organizó a su novia

Naomi Asensi aclara su relación con Adrián Blanch tres años después de su ruptura

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Adrián Blanch ha decidido dar un paso de gigante en su relación y formalizar su historia de amor de la manera más romántica posible. El empresario valenciano, que se dio a conocer en la sexta edición de ‘La isla de las tentaciones’, se encuentra viviendo una etapa de plenitud absoluta desde que se convirtió en papá . Con el corazón en la mano y mucha felicidad, el empresario ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que se casa.

Su relación con Laura se ha ido construyendo con solidez lejos de los focos de la televisión. Adrián Blanch hizo público su noviazgo en mayo de 2024 , abriendo un capítulo completamente nuevo en su vida tras la turbulenta y mediática ruptura que protagonizó con Naomi Asensi después de su tenso paso por las villas de República Dominicana. Desde que Laura llegó a su vida, el empresario ha encontrado la calma y la compañera perfecta para formar el hogar con el que siempre había soñado.

El romántico escenario elegido por el valenciano para hincar la rodilla fue una espectacular viña en Borgoña, Francia. Aprovechando su segundo viaje familiar, Adrián escogió este idílico entorno, famoso mundialmente por sus viñedos, para formular la gran pregunta. Como no podía ser de otra manera en esta nueva faceta de su vida, en un momento tan importante también estuvo presente su bebé, convirtiendo la pedida de mano en un recuerdo inolvidable para los tres.

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"Ha dicho que sí", ha puesto el influencer junto a las románticas imágenes. En ellos se ve a un Adrián readiante, con una sonrisa de oreja a oreja y a su lado, Laura con el anillo de pedida en la mano. Varios de sus compañeros de 'La isla de las tentaciones 6' no han dudado en comentar la publicación con mensajes de cariño. "Enhorabuena", le ha puesto Manu Villena en mayúscula y con varios emoticonos de corazones. "Alaa, enhorabuena", ha añadido David Vaquero emocionado.

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Desde que terminó su participación en el reality, Adrián ha mantenido su vida privada alejada de los focos y así quiere seguir. Lo único que esperan sus seguidores es el que el día de la gran boda haga una bonita publicación para ver cómo será el enlace.