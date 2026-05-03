Rocío Molina 03 MAY 2026 - 11:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sorprendido al rescatar un "icónico momento" de su pasado con su ex Adrián Blanch

Naomi Asensi recibe un premio en China: “Me han elegido a mí entre cientos”

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Naomi Asensi ha demostrado que sigue muy presente en la memoria de sus seguidores en el momento en el que la conocieron y como esta les conquistó. Han pasado más de tres años desde que la influencer y Adrián Blanch participaran en 'La isla de las tentaciones' y la vida de los valencianos ha cambiado radicalmente. Tanto es así que la ganadora de 'GH VIP' ha compartido un vídeo con su ex que ha provocado mucha nostalgia y una oleada de reacciones.

Mucho ha cambiado todo para ellos desde entonces. Naomi Asensi está de celebración tras haber ganado recientemente un premio y vive ahora en Madrid centrada en su carrera de influencer. Por su parte, él sigue viviendo en Valencia, trabaja como empresario y relaciones públicas de varias discotecas y ha dado la bienvenida a su primer hijo.

Utilizando el popular trend de 'Si me borraran la memoria', la valenciana ha rescatado imágenes junto a Adrián Blanch con la idea de volver a ese momento del pasado que aún sus fans tienen muy presentes. "Tenía que hacerlo", ha confesado Naomi Asensi acerca del vídeo de la ceremonia de los collares en 'La isla de las tentaciones' donde surgió la famosa frase "agárrate que vienen curvas" que tanto en su momento se popularizó.

Tras lograr enterrar el hacha de guerra, la ganadora de 'Gran Hermano VIP' ha fantaseado por un momento con el pasado y a pesar de los errores que llevaron a la ruptura como desenlace, se ha querido tomar con humor este momento que tantas reacciones a día de hoy sigue provocando. El ver a Naomi Asensi advirtiendo de las consecuencias ante el movimiento de la tentadora es una "fantasía" por la que no pasan los años, aunque hayan pasado casi cuatro.

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"Icónico momento", "muy fan tuya desde ese día", "nunca dejaron de venir curvas desde ese día", "todo el mundo tiene un pasado Naomi" o "nunca superaré esto", son algunas de las muchas reacciones que ha recibido tras publicar este vídeo que sigue tan presente para todos. El veredicto es claro "gracias por tanto", le han dicho al recordar su paso por República Dominicana y algunos de los momentazos que dejó para siempre.