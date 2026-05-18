Lorena Romera 18 MAY 2026 - 10:16h.

El ex de Isa Pantoja se ha dado el 'sí, quiero': primeras imágenes de su boda

Isa Pantoja habla del papel de su hijo Alberto Isla tras la llegada de Cairo a la familia

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Hace algunos años, Alberto Isla decidió retirarse de la televisión y alejarse del plano mediático. Desde entonces, poco ha trascendido sobre su vida. Ahora, se ha publicado que el que fuera pareja de Isa Pantoja, padre también de su primer hijo, se ha vuelto a casar. A pesar de la discreción que ha mantenido hasta día de hoy, las imágenes de su boda han trascendido y ya corren como la pólvora por las redes sociales.

En abril de 2018, hace ocho años, el gaditano y la hija de Isabel Pantoja se daban el 'sí, quiero'. Lo hacían por el rito garífuna, cuando él participaba en 'Supervivientes'. En la ceremonia, retransmitida en directo, hubo intercambio de alianzas, tarta nupcial y la presencial del resto de concursantes como los invitados y testigos. Una felicidad que les duró poco, ya que poco después pusieron punto y final a su relación.

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"Una noche, él salió con sus amigos y yo me quedé en casa, discutimos cuando llegó y al día siguiente él se fue de casa (...) Nunca hubo una conversación de intentar arreglar nada. Él me dejó, lo entendí y ya está. Me di cuenta de que no estuve enamorada (..) Yo tengo la necesidad de tener una familia propia", explicaba en una entrevista para esta casa. Y a pesar de los infinitos minutos de televisión que protagonizó en esta etapa de su vida, Alberto Isla decidió alejarse completamente del foco mediático.

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Primeras imágenes de la boda de Alberto Isla

Ahora se sabe que este pasado fin de semana el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha vuelto a pasar por el altar. Aunque el andaluz ha intentado llevar este enlace con la máxima privacidad, la noticia ha trascendido a través de las redes sociales de sus amigos y su entorno más cercano, que han publicado imágenes del enlace. La más viral, una en la que vemos al novio, con una amplia sonrisa, saliendo de la iglesia del brazo de su ya esposa. Aunque la identidad de su mujer continúa en un plano estrictamente anónimo y se desconocen el resto de detalles de la boda, esta feliz noticia de Alberto Isla ha alegrado mucho a los que un día siguieron su trayectoria televisiva.