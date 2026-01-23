Lorena Romera 23 ENE 2026 - 16:09h.

El exconcursante de 'GH DÚO' ha recibido un emotivo detalle de Alberto Isla en este día tan especial

Isa Pantoja comparte una tierna foto de Alberto Isla y Cairo, su hijo en común con Asraf Beno

Compartir







Asraf Beno ha enseñado el precioso regalo que ha recibido de parte de Alberto Isla. El marido de Isa Pantoja, exconcursante de 'GH DÚO' y 'Supervivientes', ha compartido a través de su perfil oficial de Instagram unas imágenes con las que ha hecho partícipes a sus seguidores de cómo ha empezado este día tan especial para él. Y es que el nacido en Ceuta cumple hoy 30 años, y lo hace rodeado de amor.

Ha sido una mañana mágica para el modelo, que no ha podido evitar presumir en redes de los regalos que ha recibido por sus 30 primaveras. "Feliz cumpleaños para mí", ha escrito el creador de contenido junto a un storie en el que enseña todos los detalles con los que le han despertado en esta mañana de sorpresas.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja presume del regalo que le ha hecho Asraf Beno por Navidad

Desde una tarta de chocolate con unas velas doradas, pasando por una tableta de chocolate personalizada que, por lo que parece, simula ser él un muñeco con su forma... ¡y varias tarjetas con dedicatorias! Aunque la joya de la corona se supone que han sido los Airpods Max que le ha regalado su mujer (para los que ha desembolsado 579 euros), el regalo más tierno ha llegado de parte de Alberto Isla.

Tal y como se puede ver en la foto que ha compartido el exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH DÚO' a través de sus redes sociales, el pequeño de 11 años le ha hecho un dibujo a todo color en el que ha representado a la familia al completo. Un gesto de lo más adorable que demuestra la conexión tan bonita que hay entre ellos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En la ilustración, podemos ver cómo el primogénito de Isa Pantoja se dibuja a sí mismo en primer plano, muy sonriente. Después coloca a Asraf Beno a su derecha, de gran tamaño y muy cerca de él. Por el otro lado, y asomando por atrás (de un tamaño algo inferior, teniendo en cuenta también la estatura), el niño representa a su madre. Y, para completar el cuadro, su hermanito, que acaba de cumplir siete meses.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un detalle de lo más entrañable con el que Alberto Isla ha conseguido hacer a Asraf Beno la persona más feliz y afortunada del mundo en este día tan especial como es su 30º cumpleaños.