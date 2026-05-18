La vida actual de Enrique y Andrea, de la anterior edición de 'La isla de las tentaciones'

Carlos Otero 18 MAY 2026 - 09:30h.

A pesar de su juventud, fueron los que tuvieron la experiencia con menor número de sobresaltos durante su edición

Andrea y Enrique, frente a la realidad tras ‘La isla de las tentaciones 9’: así encaran su relación

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La anterior edición de ‘La isla de las Tentaciones’ arrasó con las parejas que participaron. De las siete relaciones que viajaron hasta República Dominicana, tan solo Mayeli y Álvaro y Enrique y Andrea continúan unidos a día de hoy. En esta ocasión, nos centramos en los dos últimos quienes, a pesar de su juventud, fueron los que menos conflictos protagonizaron entre ellos durante el tiempo que participaron de la experiencia.

Dos años de amor y un perrito común

Enrique Cofiño y Andrea Canel, de 20 y 21 años respectivamente, ya han celebrado segundo aniversario de vida en común. En sus redes sociales se les ve muy enamorados. Les encanta hacer planes juntos y es habitual que compartan en sus stories temporales o en sus posts todo tipo de planes, escapadas y cenas románticas.

A pesar de que los dos son jóvenes de carácter parece que han encontrado la estabilidad que buscaban cuando se enrolaron en el reality de Sandra Barneda. “Participar en 'La isla de las tentaciones' me ha cambiado la vida y la relación, vuelvo a ser feliz con él y me ha ayudado a confiar y a alejarme de mis tormentas", contaba la propia Andrea hace unas semanas.

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Aunque en su vídeo de presentación en el programa hablaron de sus planes de casarse pronto, los asturianos todavía no han dado el ansiado paso matrimonial. Por el contrario, sí que han apostado por la convivencia y residen en un piso situado a las afueras de la capital gijonesa. “Después de todo… aquí estamos, juntos, luchando aún por nuestro amor convirtiéndolo en hogar y en futuro”, escribían en redes sociales.

En algunas de las fotos que ella ha publicado en sus redes sociales descubrimos además que comparten una mascota: un simpático perro mestizo que parece ser un cruce de podenco con otra raza de can. "Mis dos amores", dice Enrique en la fotografía en la que Andrea pasea al animal por las asturian calles de Cudillero.

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Momentos de tensión

Aunque los dos jóvenes se erigen como un ejemplo de estabilidad y respeto, también han tenido momentos de crisis tras su paso por el reality de parejas. Durante un viaje a Madrid, Enrique tonteó con unas chicas y la noticia llegó a los oídos de su chica a la que no le gustó un pelo su actitud. Enrique detalló que ese episodio disparó la desconfianza de Andrea que siempre ha asegurado que no acepta que se superen ciertos límites. Por suerte para ambos, parece que han reconducido la situación.

En una visita reciente al podcast ‘En Todas las Salsas’ Andrea explicó que no se ha producido en ningún momento una ruptura con Enrique, pero que sí que tomaron la decisión de estar "tres o cuatro semanas" sin verse.

Nuevas formas de vida

La repercusión obtenida tras su paso por el espacio de Telecinco ha permitido a la pareja incursionar en el universo de los creadores de contenido y en el caso de Enrique también en el de los tatuajes. El feed de redes sociales de ambos cuenta con varias colaboraciones retribuidas y promociones de productos. Antes de aterrizar en la anterior temporada de ‘La Isla’, él trabajaba como auxiliar en un centro de día y ella ejercía de esteticista.

Pese a todos los momentos de tensión que pasaron en el concurso, dejaron claro que entre ellos existía mucho amor. Desde el principio fue así, de hecho, no pudieron evitar romperse cuando tuvieron que separarse para incorporarse a sus respectivas villas para dar comienzo a la experiencia, Andrea no pudo controlar las lágrimas y se derrumbó por completo al ver cómo su chico se marchaba, rumbo a su villa.