Patricia Fernández 13 ENE 2026 - 22:31h.

Enrique y Andrea le cuentan a Sandra Barneda cómo está su relación en el reencuentro

Andrea y Enrique, tras las dudas que atravesaron durante su paso en 'La isla de las tentaciones 9', decidieron irse juntos de la hoguera final y apostar por su relación, los que llegaban juntos al reencuentro cuatro meses después para contar por todo lo que han pasado tras volver de República Dominicana.

Ambos podían ver, junto a Sandra Barneda, las imágenes de su paso por esta prueba de amor, lo que les arrancaba una sonrisa: "Vaya dos". Y llamaba la atención de la presentadora: "¿Por qué estabais tan sonrientes al verlo?" Y Andrea le explicaba el motivo: "Nosotros fuimos como última bala de la relación, estábamos muy quemados. Para mí, 'La isla de las tentaciones' me ha cambiado la vida y la relación, vuelvo a ser feliz con él, aquella chica que confiaba plenamente y que cada uno podía tener su vida. Me ha ayudado a confiar y a alejarme de mis tormentas".

Enrique confesaba que después del paso por 'La isla de las tentaciones' "ha habido cosas buenas y malas", pero que casi todo ha sido positivo: "Me ha ayudado a darme cuenta de muchas cosas, me he comportado como un niño antes, he madurado, estoy apreciando el cariño que me da". Los que aseguran que "se comunican mucho más" y les ha ayudado a confiar: "Se ha puesto en la tentación, lo he pasado muy mal, pero es lo que necesitaba".

Los problemas que tuvieron al volver de República Dominicana

Aunque Andrea confesaba que si tuvieron problemas tras volver de República Dominicana: "Él desconfió un poco de mí, le han entrado los miedos que yo tenía en su día, estaba muy acostumbrado a que yo fuera la única que tenía miedo de perderlo y allí pudo tener esa sensación".

Lo que confirmaba Enrique: "Tuve problemas, no estaba acostumbrado a verla a ella relacionarse, me costó un poco, entré en comidas de cabeza y demás, me di cuenta que eran inseguridades mías y que puedo confiar en ella".

Los planes de futuro de la pareja

Sandra Barneda les preguntaba por los planes de futuro que tienen pensados. "Nos vamos a ir a vivir juntos con nuestra perrita y una gata que ha llegado a la familia nueva", explicaba él y Andrea matizaba algo: "Hijos de momento no, para un futuro". Los que se marchaban del reencuentro mostrando que están más felices que nunca y con ganas de seguir adelante juntos: "Salimos mucho más reforzados".