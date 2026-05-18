Antonio Banderas ha emitido un comunicado en el que ha negado que esté "arruinado" y en el que ha explicado la gestión de su teatro
MálagaEn los últimos días, el nombre de Antonio Banderas ha acaparado varios titulares en los que diferentes medios de comunicación asegurarían que el teatro que el actor adquirió en Málaga se encontraría en números rojos. Según estas informaciones, el teatro Soho de Málaga no gozaría de una buena salud económica ya que las cuentas anuales presentadas por el actor en el registro mercantil mostrarían que tendría unas pérdidas millonarias de más de 2,5 millones de euros.
Tras publicarse estas informaciones, el propio Antonio Banderas ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que explica cómo gestiona económicamente el teatro malagueño y en el que también niega que esté arruinado.
El comunicado de Antonio Banderas: "No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope"
"Hola amigos. Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así. El proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema", comienza explicando el actor malagueño.
Justo después, el actor desvelaba los motivos que le habrían llevado a comprar el teatro: "Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo. Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera. La noticia es que voy a seguir haciéndolo".
"Lo he dicho en ruedas de prensa y en diferentes entrevistas en incontables ocasiones. El Teatro del Soho CaixaBank es una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público. Eso quiere decir que el proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo. Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados", aclara Banderas.
"Aquí me gustaría agradecer la destacada participación de los magníficos patrocinadores que me acompañan en esta aventura. El año pasado metimos en el Soho, contando con la producción que recaló en Madrid, casi 200.000 espectadores. Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo. No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz! Hasta la vista 'babies'", termina exponiendo Antonio Banderas.
Antonio Banderas planea "expandir" el Teatro del Soho con un espacio más en Málaga
La noticia sobre la supuesta ruina de Antonio Banderas llega un mes después de que se conociese que el actor y presidente del Teatro del Soho CaixaBank busca "expandir" este espacio escénico malagueño. "Para mí ahora mismo el teatro y todo lo relacionado al teatro es mi vida, en ello estoy, quiero expandirlo", ha asegurado.
Antonio Banderas compartía sus intenciones empresariales en abril de 2026 durante la presentación del Soho International Dance Festival TIP TOE donde detallaba que "la vida mía ahora se desarrolla mucho alrededor del teatro, pero sí es cierto que están llegando muchas ofertas".
"Quiero seguir creciendo dentro de este proyecto", incidía, al tiempo que aseguraba que "el mundo ahora mismo del cine, de las artes audiovisuales en general, está en un momento de cambio tremendo que no sé por dónde se va a disparar, pero probablemente si los estudios de cine de los Estados Unidos descubren que con la IA se pueden hacer películas mucho más baratas que con actores de carne y hueso, esto va a pegar un cambio radical".
Por lo tanto, Antonio Banderas continuaba apuntando que "el teatro y las artes escénicas en directo se han convertido en un refugio para la verdad".
Un teatro a la italiana
Cuestionado, sobre el espacio en Málaga, el actor avanzaba que necesita "un espacio más flexible, el Teatro del Soho está muy bien, pero es un teatro a la italiana, y para recibir, y para adaptar algunos de los espectáculos que hacemos está muy bien", pero aboga para el nuevo espacio por "una caja negra, que me permita poder tener escenarios diferentes, un lugar muy flexible a la hora de montar, es necesario".
"El teatro está también evolucionando a ese nivel y espectáculos de danza, por ejemplo, recibir música, tiene que estar acondicionado para ello y estoy en eso, en tener esa posibilidad", concluía.