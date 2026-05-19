Carmen Borrego responde a Torito tras acusarla de pedir su despido: "Yo no juego con el trabajo de nadie"

Carmen Borrego ha negado las acusaciones de Torito, asegurando que nunca ha pedido el despido de ningún compañero

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Torito ha concedido una entrevista en la que recuerda algunos de sus momentos más polémicos en televisión, entre ellos cunado hizo el péndulo con Carmen Borrego.

Torito asegura que, tras zarandearla en directo, ella pidió su despido: “Pidió mi cabeza por hacerla el péndulo. Estábamos en directo y vi a esa mujer y no sé por qué me apeteció cogerla”. Según explica, aquella situación tuvo consecuencias laborales para él: “Dijo que no volvía al plató si yo estaba y, como ella tenía más peso, me castigaron una semana sin ir a trabajar”.

Además, Torito también recordó algunos episodios complicados junto a María Teresa Campos: “Cuando no quería entrevistar a alguien, se callaba y no hacía la entrevista. Yo, que estaba a su lado y sin guion, tenía que sacarla adelante. Me ha hecho llorar al salir de un directo e intentaba boicotear mi sección”.

Carmen Borrego: "Si lo único importante que tiene que contar de su profesión es que yo pedí su cabeza y que mi madre le hizo llorar, qué pena de profesión tiene"

Desde 'Vamos a ver', Carmen Borrego responde a las declaraciones de Torito: “En todos los años que llevo de profesión, jamás he pedido el despido de nadie porque me caiga mal. Yo no juego con el trabajo de nadie, igual que no me gusta que jueguen con el mío”. Sobre el incidente en plató, Borrego aclara su versión: “El único problema fue que me hizo daño en una costilla y lo único que pedí es que le dijeran que se controlara”.

Además, comenta las palabras de Torito sobre su madre: “Si lo único importante que tiene que contar de su profesión es que yo pedí su cabeza y que mi madre le hizo llorar, qué pena de profesión tiene”.