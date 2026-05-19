Todos los detalles de la boda de Dulceida y Alba Paul: lugar, fecha, vestidos, invitados y ausencias

Ana Carrillo 19 MAY 2026 - 18:51h.

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Dulceida y Alba Paul van a volver a darse el 'sí, quiero' diez años después de su primera boda, que se celebró en una cala de Sitges al atardecer y fue oficiada por Javier Calvo y Carlos Sadness, aunque no tuvo validez legal en ese momento, sino años más tarde cuando la pareja decidió formalizar su unión. Este año la empresaria y la concursante de 'Supervivientes' van a celebrar de nuevo su amor con motivo de ese décimo aniversario y los colaboradores de 'En todas las salsas' - el programa ya está disponible al completo en Mediaset Infinity - han dado los detalles del enlace.

Hace unas semanas, a través de sus stories de Instagram, Dulceida le contó a sus seguidores que estaba ultimando los preparativos para su 'reboda' mientras su mujer estaba participando en 'Supervivientes 2026'. La influencer no quiso dar muchos detalles porque confesó que su deseo era que "todo fuera sorpresa" para sus seguidores, aunque les prometió que cuando ocurra lo compartirá todo con ellos en abierto, sin vender la exclusiva a una revista.

John Ka ha explicado que ha hablado con Dulceida y que le ha confirmado que no va a venderlo a ninguna revista, sino que va a compartir unos vídeos en Instagram y en YouTube como hizo con su primera boda. También ha desvelado la firma que vestirá a la influencer, que llevará dos vestidos: uno para la ceremonia y otro para la fiesta.

Anna Gurguí, por su parte, ha revelado la fecha y el lugar de la boda; además de desvelar por qué está convencida de que María Pombo no estará invitada al evento.