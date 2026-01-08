Lara Guerra 08 ENE 2026 - 00:31h.

Andrea y Enrique se abren en canal en su hoguera final: "Sé que no he sido la mejor pareja del mundo"

Las palabras de Enrique en su entrada a la hoguera dejan en ‘shock’ a Andrea y Sandra Barneda: “No sé de qué habla”

Compartir







Ha llegado el momento de conocer las decisiones finales de cada una de las parejas de 'La isla de las tentaciones 9'. Es el turno de conocer la de Andrea y Enrique, la última pareja en entrar en esta edición, que pese a haber estado menos tiempo, ambos tienen ganas de aclarar todas sus dudas.

En primer lugar, la pareja ha podido visionar cada una de las imágenes donde los reproches no han dejado de sobresalir, sin embargo, cada uno de ellos se ha explicado y sincerado como nunca. "Sandra, esto ha sido muy especial, volver a verla me ha hecho valorar muchas cosas. Me he dado cuenta que la vida hay que aprovecharla y no se puede desperdiciar el tiempo", comienza Enrique, a lo que Andrea le responde con un sincero: "Te amo".

Tras esto, Sandra asegura que "a veces no hace falta pedir explicaciones, hace falta sentir, que es lo que necesitabais; sentir vuestro amor cada uno por separado...y creo que lo habéis sentido. Aunque creo que sé la respuesta, necesito haceros la pregunta. Enrique ¿Cómo quieres abandonar La isla de las tentaciones? ¿Con tu novia, solo o con un nuevo amor? Él sin dudarlo nombraba a su pareja. Al igual que Andrea: "En esta experiencia me he dado cuenta de que ya lo sabía, lo he confirmado, quiero que sea el padre de mis hijos, mi futuro marido. Me voy con él siempre".

Saltan los reproches entre Andrea y Enrique: “¿Tú no me has cogido nunca el móvil?”

En el comienzo de la hoguera, la pareja se ha enfrentado a las distintas imágenes de cada uno de ellos y en este momento la pareja ha dado las explicaciones sobre cada una de ellas. Sobre sus conversaciones con Erika, Andrea descubre que en alguna ocasión se ha planteado dejar la relación y ella le explica que no tiene por qué ser como una madre. Además, Enrique le confiesa a la tentadora que le ha cogido el móvil; a lo que ella comenta: "¿Tú no me has cogido nunca el móvil?”.

Sandra Barneda reacciona al emocionante momento entre Andrea y Enrique en la hoguera final: “No sé cómo estáis aguantando

"Como te dije el otro día iba a confiar, siento que obviamente la desconfianza está ahí quieras o no porque ha habido muchas mentiras en la relación. No ha sido fácil, que...no sé como expresarme, Sandra. Estoy muy nerviosa", confiesa Andrea.

Tras esto, la presentadora se ha dirigido a la pareja de Enrique y le ha pedido que no se haga la dura y hable "desde el corazón". De nuevo coge la palabra Andrea para expresarse: "Yo sé que no he sido la mejor pareja del mundo, que podría haber sido mucho mejor, pero tú sabes que todo lo que he hecho ha sido por ayudarte. Siento que todo lo que hecho por ti lo has tratado como si fuese un castigo en lugar de una ayuda, al final he tirado más por mí por lo que yo quería. Siento que lo estás tratando todo como si no fuese real".

Enrique, sobre Andrea: "No tengo ojos para otra persona"

Después, Enrique, con lágrimas en los ojos de la emoción, se dirige a ella para abrirse en canal sobre sus sentimientos: "Andrea para mí es el motor de mi vida y estoy orgullosísimo de tenerla a mi lado. Sin ella pienso que no puedo vivir porque en esta experiencia me he dado cuenta, no sé si tengo dependencia, de que no tengo ojos para otra persona y por mucho que intente hablar con alguien, no me imagino con otra persona que no seas tú".

Por último, ambos de la mano y muy conmovidos se miran a los ojos, y ella le dedica unas bonitas palabras: "Enrique es la persona por la que me levanto feliz, mi mejor amigo, el futuro padre de mis hijos...para mi lo es todo. Sin él siento que me muero, no porque no pueda sino porque no quiero. Para mi es mi vida y solo quiero estar con él, no con nadie más".