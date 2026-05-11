Rocío Molina 11 MAY 2026 - 11:15h.

La influencer y exconcursante de 'Supervivientes' ha vivido un momento muy especial que le ha preparado su novio Álvaro García

Ortega Cano se sincera sobre lo que opina de Álvaro García, el novio de su hija Gloria Camila

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Gloria Camila se ha quedado fuera de juego ante el inesperado detalle que le ha preparado su novio Álvaro García y que indica lo bien que está su relación tras darse una segunda oportunidad. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha emocionado hasta las lágrimas al compartir un momento muy emotivo de su renovada historia de amor.

Tras protagonizar recientemente un cara a cara con Pelayo Díaz por un comentario del diseñador sobre los toreros, la colaboradora de 'El tiempo justo' ha mostrado un momento muy íntimo y alejado de toda polémica. Este es un gesto que le ha dedicado su novio Álvaro García y que demuestra el bonito momento que viven en la actualidad.

Dentro de su coche y sin esperar lo que iba a escuchar a continuación la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha sido la primera en conocer una canción que su chico le ha compuesto para ella. "Le hago una canción a mi novia y pasa esto", ha escrito intérprete que no ha dudado en grabar la reacción de la influencer al escuchar la letra por primera vez.

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La canción repasa los momentos más dulces de su historia y también refleja la situación difícil que han atravesado recientemente, retando a los que dicen que "segundas partes nunca fueron buenas" porque de "nuevo apareciste para elegirme entre un millón de opciones".

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Una letra que ha conmovido profundamente a Gloria Camila y que no ha podido contener su emoción. En el vídeo que han compartido ambos en sus redes se puede apreciar el paso de ese brillo inicial en los ojos al escuchar los primeros acordes a las lágrimas tras ver lo que representa esta canción dedicada. Un emotivo momento que culmina con el abrazo de ambos.

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Este regalo musical tan significativo refleja cómo se encuentran en la actualidad y que su apuesta por darse una nueva oportunidad va en serio y que ha merecido la pena. Y, nada más compartirlo en sus redes, la publicación se ha llenado de comentarios y reacciones. Marta López, Fani Carbajo o Jessica Bueno se han sumado a su celebración destacando el bonito momento.

"Muero de amor", "sois un gran equipo", "os como", "bonita dosis de amor", son algunos de los comentarios que han recibido al ver esta dedicatoria con la que muestran cómo es su presente y cómo Gloria Camila Álvaro García enfrentan su futuro juntos y más unidos que nunca.