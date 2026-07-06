Lorena Romera 06 JUL 2026 - 13:59h.

La exconcursante de 'Supervivientes' sopla las velas de su 30 cumpleaños en medio del mar, junto a Kiko Jiménez

Sofía Suescun desvela cuánto le han ofrecido por su nueva casa en Alicante, de dos plantas y con jardín con piscina

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Sofía Suescun ha celebrado sus 30 años con un plan de lo más íntimo y aventurero: junto a Kiko Jiménez, en medio del mar y en una tabla de paddle surf. Acompañados por una de sus mascotas, con mochila refrigeradora, unos tuppers caseros y las velas de cumpleaños, la pareja ha disfrutado de una romántica escapada de la que han hecho partícipes a sus seguidores a través de Instagram.

Ensalada de pasta en tuppers y mochila refrigeradora

Los exconcursantes de 'Supervivientes' aguantó todo el día bajo el sol gracias a su mejor aliada: la mochila refrigeradora. Para la ocasión, Kiko Jiménez preparó de manera casera unos tuppers con ensalada de pasta y langostinos, acompañados por un "macrobatido" y las indispensables velas de cumpleaños para celebrar las 30 primaveras de la influencer.

Además de la comida, la pareja no olvidó meter en el equipaje una radio portátil para poner banda sonora al día, hielo, agua y hasta una caña de pescar improvisada para rememorar sus días en Honduras.

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Una parada para proteger a su perra y rumbo a una cala escondida

Antes de enfilar poner rumbo por carretera, Sofía y Kiko hicieron una parada técnica en una tienda de animales para comprar un chaleco salvavidas para su perro. Una vez equipados, condujeron por caminos de tierra hasta una zona apartada de la costa, buscando la máxima tranquilidad. "Vamos a dejar el coche aquí en la sombrita para que no sufra", comentaba la de Pamplona, pensando en la máxima seguridad de su mascota.

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A pie y cargados con la mochila y la tabla de paddle surf a cuestas, llegaron finalmente a una zona de rocas con aguas completamente cristalinas. "Esto está todo sin descubrir, lo podemos llamar Kiko Colón", bromeaba el colaborador mientras contemplaba el paisaje.

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Un cumpleaños sin cobertura, y paddle surf

Tras inflar la tabla a pie de playa, los tres se lanzaron al agua. La que se diera a conocer en 'Gran Hermano' navegó en la tabla de paddle surf junto a su perro, que no se separó de ella en ningún momento, mientras Kiko aprovechaba para hacer snorkel y pescar con la caña improvisada, logrando capturar algunos peces.

Sentada en la orilla del mar, sobre las rocas, la hija de Maite Galdeano sopló sus 30 sobre la ensalada de pasta. Un momento mágico que refleja la etapa de su vida en la que se encuentra: "Hoy he soplado las velas con el mar de fondo y un tupper que mi Kiko ha preparado con todo el cariño del mundo. No había cobertura. No había ruido. Solo el sonido del mar, la naturaleza y esa paz que, muchas veces, olvidamos que existe".

"Vivimos buscando tanto ahí fuera… cuando la vida lleva todo este tiempo regalándonos lo más importante justo delante de nosotros. Y, aun así, muchas veces no lo vemos. Creo que siempre recordaré mis 30", ha expresado la creadora de contenido.