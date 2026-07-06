Natalia Sette 06 JUL 2026 - 12:20h.

La pareja ha disfruta de unos días de desconexión absoluta en tierras italianas: desde Génova hasta Milán

Alejandra Rubio habla de su nuevo proyecto profesional tras el éxito de su novela

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia continúan disfrutando al máximo de su romántica e íntima ruta por tierras italianas. Si hace unos meses estuvieron en Turín escapando de todo el revuelo mediático en el que se vieron envueltos, ahora han regresado a la península itálica con mucha ganas. La pareja ha subido unas preciosas fotos desde Milán y Génova.

Aquellos duros momentos marcados por la tensión mediática y el agobio en los platós de televisión ya han quedado completamente atrás. Centrada en su bienestar, en su familia y en la preciosa etapa que atraviesa, la hija de Terelu Campos se encuentra en su semana 29 de gestación, viviendo un segundo embarazo muy tranquilo y completamente alejada de la pequeña pantalla por decisión propia.

La primera parada de los enamorados fue Génova. Allí, la familia disfrutó de unos días de tranquilidad cerca del mar. La influencer publicó unas bonitas fotos luciendo su barriguita con un look que no dejó indiferente a nadie . Tras esto, la pareja ha puesto rumbo a una de las capitales de la moda mundial para regalar a sus seguidores unas espectaculares postales de su amor.

A través de un carrusel de fotografías compartido en su cuenta oficial de Instagram, la escritora ha presumido de complicidad con el padre de sus hijos por las calles de Milán. En una de las románticas instantáneas, Carlo aparece besando tiernamente en la frente a una Alejandra pletórica que sonríe con los ojos cerrados. Las miradas cómplices y los gestos de cariño evidencian el gran momento de estabilidad y calma que están viviendo.

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Como era de esperar, el estilismo de la colaboradora no ha pasado desapercibido. Presumiendo de su estado, la joven ha deslumbrado con un espectacular y favorecedor vestido largo de tirantes con un marcado estampado de leopardo, combinado a la perfección con unas gafas de sol oscuras y un bolso de mano a juego.

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Con este estilazo tan sofisticado y salvaje, Alejandra ha posado espectacular ante las imponentes dimensiones de la catedral del Duomo de Milán. Además, los novios no han dejado pasar la oportunidad de dar un paseo de ensueño bajo las majestuosas bóvedas de la célebre Galería Vittorio Emanuele II, demostrando que da igual donde estén siempre celebran su amor.