Lorena Romera 06 JUL 2026 - 16:36h.

La de Pamplona enseña sus planes en redes, ajena al cumpleaños de su primogénita

Así ha celebrado Sofía Suescun su 30 cumpleaños: con Kiko Jiménez en medio del mar y con tuppers

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Mientras Sofía Suescun soplaba las velas de sus 30 primaveras en mitad del mar, disfrutando de un plan junto a Kiko Jiménez, su madre se encontraba a kilómetros de distancia, continuando con su vida completamente ajena a su cumpleaños. Dos años después de su mediático distanciamiento -marcado por la polémica del salto de la valla del domicilio que terminó dinamitando su relación- Maite Galdeano ha vuelto a demostrar que el contacto con su hija sigue completamente roto.

A través de sus redes sociales, la de Pamplona ha compartido cómo ha pasado la jornada, refugiada en su rutina veraniega y ajena al cambio de década de su primogénita. La que se diera a conocer en 'Gran Hermano' se encuentra pasando estos días de calor en su refugio de la playa, en La Manga del Mar Menor (Murcia); un piso en primera línea que se ha convertido en su paraíso terrenal.

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Lejos de pretender un acercamiento, la televisiva retransmitía a través de sus stories el plan del que disfrutaba mientras su hija cumplía años: una visita al mercadillo de su zona. Unas publicaciones en las que iba mostrando los diferentes puestos de ropa a sus seguidores, especialmente para debatir sobre las tendencias de esta temporada.

"Se llevan un montón los vestidos largos", comentaba la de Pamplona. Pero ella, fiel a su espontaneidad, comentaba que a ella le sigue justando "mostrar jamón" porque sigue "teniendo edad". Con mucho humor, la exconcursante de 'Gran Hermano' añadía que todavía no ha llegado el momento de taparse tanto: "Cuando llegue a los setenta y pico u ochenta, ya será momento de llevar esos largos". Una declaración de intenciones con la que deja claro que se siente más enérgica que nunca.

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Ruptura entre Maite Galdeano y Sofía Suescun

Estas imágenes, en las que se la ve relajada y totalmente centrada en sus compras, contrastan inevitablemente con la celebración que su hija publicaba en sus redes. Dos años después de que su relación saltara por los aires en medio de reproches cruzados, madre e hija parecen estar más distanciadas que nunca. Mientras Sofía inicia los 30 buscando la paz en una cala recóndita junto a Kiko Jiménez, Maite Galdeano sigue centrada en su propia vida a pie de playa, exprimiendo el verano al máximo.