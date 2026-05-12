Exclusiva | Las primeras imágenes de Orson Salazar tras su ruptura con Paz Vega
Orson Salazar se encuentra en Madrid desde hace una semana
El verdadero motivo por el que Paz Vega se ha mudado a casa de su hermana tras separarse de Orson Salazar: "No tiene otro lugar donde estar"
Todos los programas completos de 'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Vestido de negro y bajo la lluvia, Orson Salazar ha sido visto por primera vez caminando por las calles de Madrid tras su ruptura con Paz Vega y la pérdida de la casa familiar. Con semblante muy serio, avanza protegido por un paraguas, sin poder ocultar la preocupación reflejada en su rostro.
El pasado 2 de mayo se conocía que la pareja ponía fin a 25 años de relación. Diez días después salía a la luz la noticia de que la actriz había abandonado la vivienda que compartían en el barrio de Justicia para mudarse a la casa de su hermana. Seis días más tarde se confirmaba el motivo: la pareja había perdido la casa familiar.
Sandra Aladro: "Las únicas personas a las que ve casi a diario son sus hijos"
Sandra Aladro ha explicado en ‘El tiempo justo’ la situación actual de Orson Salazar: "Poquísimas personas sabían que estaba en Madrid. Llegó hace una semana. Toda la explosión informativa que ha supuesto su separación, y sobre todo los motivos, la ha vivido desde República Dominicana, donde reside parte del año".
Además, ha detallado con quién se está viendo actualmente Orson: "Las únicas personas a las que ve casi a diario son sus hijos. Están pasando todo el tiempo que pueden con él. Está solo, se ha instalado en un apartamento temporal, no ha visitado la casa familiar y tampoco ha habido ningún tipo de encuentro con Paz Vega".