Exclusiva | Las primeras imágenes de Orson Salazar tras su ruptura con Paz Vega

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Vestido de negro y bajo la lluvia, Orson Salazar ha sido visto por primera vez caminando por las calles de Madrid tras su ruptura con Paz Vega y la pérdida de la casa familiar. Con semblante muy serio, avanza protegido por un paraguas, sin poder ocultar la preocupación reflejada en su rostro.

El pasado 2 de mayo se conocía que la pareja ponía fin a 25 años de relación. Diez días después salía a la luz la noticia de que la actriz había abandonado la vivienda que compartían en el barrio de Justicia para mudarse a la casa de su hermana. Seis días más tarde se confirmaba el motivo: la pareja había perdido la casa familiar.

Sandra Aladro: "Las únicas personas a las que ve casi a diario son sus hijos"

Sandra Aladro ha explicado en ‘El tiempo justo’ la situación actual de Orson Salazar: "Poquísimas personas sabían que estaba en Madrid. Llegó hace una semana. Toda la explosión informativa que ha supuesto su separación, y sobre todo los motivos, la ha vivido desde República Dominicana, donde reside parte del año".

Además, ha detallado con quién se está viendo actualmente Orson: "Las únicas personas a las que ve casi a diario son sus hijos. Están pasando todo el tiempo que pueden con él. Está solo, se ha instalado en un apartamento temporal, no ha visitado la casa familiar y tampoco ha habido ningún tipo de encuentro con Paz Vega".