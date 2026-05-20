Ana Carrillo 20 MAY 2026 - 17:35h.

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Leticia Requejo ha desvelado en 'El tiempo justo' que la modelo Rocío Crusset, hija de Carlos Herrera y Mariló Montero, se va a casar con su novio, Charlie Schein, en Nueva York el sábado 30 de mayo. La periodista ha añadido que sabe que los padres de la novia se van a desplazar hasta Estados Unidos para asistir al enlace de su hija, que se dará el 'sí, quiero' tan solo siete meses después del paso por el altar de su hermano Alberto Herrera.

"Sé que va su padre con su pareja, su madre y su hermano ha sido padre hace poco y está viendo la logística familiar", ha explicado Requejo, que ha recordado que Carlos Herrera también se casó en la ciudad que nunca duerme con su mujer actual, la locutora Pepa Gea, en 2022. A la boda también se van a desplazar amigos de Rocío: "Es una boda íntima, sin compromisos y sin muchísima gente".

La razón por la que se va a celebrar la boda en Nueva York es porque el novio es de allí y porque la novia reside en la gran manzana desde que decidiera hace casi una década apostar por su carrera como modelo, en la que ha recibido el completo apoyo de sus padres y es que Luis Pliego ha recordado que Mariló Montero llegó a mudarse con ella durante el primer año en el que su hija residió allí.