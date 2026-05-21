El artista vuelve a hacer historia con las 150 prendas que ha lanzado de la mano de la firma de Inditex, colección bautizada como 'Benito Antonio'

Bad Bunny y Zara presentan 'Benito Antonio': 150 piezas inspiradas en el artista

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Bad Bunny y Zara ya tienen su primera gran colección conjunta. Bajo el nombre de 'Benito Antonio', el verdadero nombre del artista puertorriqueño, la firma de Inditex y el cantante han lanzado una colección cápsula que mezcla la moda urbana y la sastrería y cuenta con referencias muy personales al universo visual del músico.

La colección se ha puesto a la venta este jueves, 21 de mayo, tanto en la web de Zara como en tiendas seleccionadas de todo el mundo, aunque el lanzamiento arrancó unos días antes con una presentación especial en Puerto Rico, en Plaza Las Américas, en San Juan. Allí, cientos de seguidores pudieron ver las prendas antes de su salida oficial, y el propio Bad Bunny apareció por sorpresa durante el evento.

Inspirada en Puerto Rico y en el estilo personal de Bad Bunny

La colaboración llevaba meses generando expectación. El intérprete de 'Neverita' ya había dejado pistas en algunas de sus últimas apariciones públicas, especialmente durante la Super Bowl y en la Met Gala, donde lució diseños desarrollados junto a la firma.

Y más que una simple colección de ropa, 'Benito Antonio' se ha entendido como una extensión del imaginario del cantante. El proyecto se ha desarrollado junto a su director creativo, Janthony Oliveras, mientras que la campaña visual ha contado con la participación del prestigioso estudio M/M Paris.

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Toda la propuesta gira alrededor de elementos muy vinculados a Puerto Rico: colores desgastados por el sol, estética noventera, referencias callejeras y ropa amplia y relajada que recuerda al armario habitual del artista.

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La campaña de lanzamiento, dirigida por Stillz, refuerza esa idea. En ella aparece Bad Bunny navegando solo en medio del mar sobre una embarcación construida con tejidos y prendas de la propia colección.

Cuántas piezas tiene la colección y qué incluye

La colección está formada por unas 150 piezas, una de las colaboraciones más amplias que Zara ha lanzado hasta la fecha junto a un artista internacional.

Entre las prendas destacan camisetas oversize con gráficos y tipografías inspiradas en Puerto Rico, sudaderas en tonos tierra y naranja, pantalones cargo, vaqueros lavados, bermudas de cuadros, jerséis de rayas, chaquetas satinadas, conjuntos de sastrería, gorras y accesorios.

El compositor ha apostado claramente por los cortes anchos y cómodos que caracterizan su estilo, con una paleta de colores dominada por verdes oliva, marrones, beige y tonos anaranjados.

También hay piezas más especiales que mezclan lo clásico con la estética urbana, especialmente en la parte de sastrería, donde aparecen americanas, pantalones anchos y tejidos ligeros con un aire muy noventero.

La gorra que ha llevado Marta Ortega y que ya es viral

Si hay una pieza que se ha convertido en protagonista incluso antes del lanzamiento oficial, esa ha sido la gorra verde con el logotipo 'Benito Antonio' bordado en naranja.

La encargada de disparar la expectación fue Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, que apareció luciéndola durante el Longines Global Champions Tour celebrado en Madrid pocos días antes de la salida de la colección.

La gorra resume perfectamente la estética de toda la colaboración: sencilla, deportiva, con aire vintage y muy reconocible visualmente. Además, se ha convertido en uno de los accesorios más buscados por los seguidores del artista.

Su precio ronda los 19,95 euros, dentro de la línea de accesorios de la colección.

La prenda más cara y los precios

Aunque gran parte de las prendas mantiene precios similares a los habituales de Zara, la colección también incluye piezas más exclusivas.

La prenda más cara es uno de los trajes de sastrería inspirados en los 'looks' que Bad Bunny ya ha llevado en algunas alfombras rojas. Las prendas de tailoring alcanzan los 149 euros, convirtiéndose en las más premium de toda la colección.

Se trata de una reinterpretación del traje clásico desde el lenguaje estético del cantante: americana amplia, pantalón fluido y un patronaje mucho más relajado que el de la sastrería tradicional.

Los precios se mueven dentro de una horquilla bastante amplia: camisetas entre 29,95 y 49,95 euros, sudaderas entre 59,95 y 89,95 euros, pantalones y vaqueros entre 49,95 y 99,95 euros, accesorios desde 19,95 euros y chaquetas y trajes hasta 149 euros.