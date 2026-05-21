Bad Bunny presentará su espectáculo en una residencia dividida en 12 fechas en las que actuará en Madrid y Barcelona

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La ansiada espera para cientos de miles de seguidores españoles de Bad Bunny ha llegado a su fin. El puertorriqueño llega por fin a España y se dispone a revolucionar por completo Madrid y Barcelona con su residencia de conciertos en nuestro país. Tras más de un año de espera, el conejo malo arranca su gira de espectáculos en la ciudad condal donde miles de seguidores esperan darle una calurosa bienvenida.

Los conciertos del artista son varios de los eventos que marcan la agenda cultural del 2026 en España. Con estas 12 fechas, dos en Barcelona y 10 en Madrid, Bad Bunny pretende sublevar a su público y a la crítica española.

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Pantallas, reguetón, salsa y más de 500 focos con los que animará a su público español

El cantante se sube a los escenarios del Wanda Metropolitano y del Estadio Olimpic tras haber recorrido desde noviembre países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Argentina o Chile. Mezclando reggaetón, salsa y música caribeña y con una escenografía inspirada directamente en Puerto Rico, Bad Bunny actuará en estas 12 fechas en España.

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El decorado que el equipo del puertorriqueño instalará en los dos estadios españoles recreará calles, colores y ambientes caribeños, mientras enormes pantallas y más de 1.000 focos de iluminación acompañan el show durante durante las más de dos horas de actuación.

Como indican los propios organizadores, el diseñador encargado del show, Marcus Jessup, ha utilizado más de 500 luminarias especiales para los conciertos al aire libre, creando efectos visuales que cambian según cada bloque musical.

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El repaso a su icónica carrera musical

Dividido en varios bloques, el concierto de Bad Bunny comienza con una parte salsera y nostálgica antes de entrar en los grandes himnos que han marcado su carrera.

Durante el concierto, el artista presenta las canciones de su nuevo disco como 'BAILE INoLVIDABLE', 'NUEVAYoL' o 'DtMF”', pero también recupera éxitos que le catapultaron a la fama como 'Callaíta', 'Tití me preguntó', 'Yo perreo sola', 'Safaera' y 'DÁKITI'.

Como se ha podido comprobar gracias a sus conciertos celebrados en América Latina, el repertorio de canciones incluye casi 30 temas para convertir los recintos donde actúa en una auténtica fiesta masiva.

La 'casita', la verdadera clave de la gira de conciertos de Bad Bunny

A pesar de esta cantidad de pantallas y este espectacular setlist con el que Bad Bunny repasa sus más de 10 años de carrera musical, la clave de esta gira es su famosa ‘casita’, un escenario secundario que se encuentra en mitad de los estadios en los que actúa y que replica una vivienda tradicional del campo de Puerto Rico.

Asumiendo el eje central de la actuación, desde esta casita Bad Bunny sorprende a sus seguidores interpretando algunos de sus temas como 'Yo perreo sola’ y ‘Me porto bonito’.

En esta zona y en este momento del espectáculo toman especial relevancia e importancia los invitados a los que Bad Bunny acoge. Invitados que suelen ser rostros conocidos del país en el que actúa y con los que Bad Bunny mantiene una estrecha amistad. Ejemplo de ello fue su actuación en el medio tiempo de la Superbowl donde Bad Bunny invitó a algunas estrellas como Jessica Alba, Karol G, Cardi B o la cantante Young Miko.

La guinda del pastel: 'DtMF'

Tras repasar su creatividad y la gran producción de su espectáculo, Bad Bunny pone el broche de oro a sus conciertos con ‘DtMF' y con su tema 'EoO’. Un auténtico gesto de intimidad colectiva con el que suele pedir a la audiencia que guarden los móviles para "conectar con el presente" y abrazar a sus acompañantes durante los últimos minutos del show.

El 'setlist' oficial de su gira

Una vez repasadas las claves de los conciertos que ha celebrado Bad Bunny a lo largo del mundo y que, presumiblemente repetirá en sus 12 conciertos en España detallamos las canciones que el puertorriqueño canta en sus espectáculo.

LA MuDANZA Callaíta WELTiTA TURiSTA BAILE INoLVIDABLE NUEVAYoL La casita VeLDÁ Tití me preguntó Si veo a tu mamá VOY A LLeVARTE PA PR Me porto bonito Yo perreo sola Efecto Safaera Diles (Bad Bunny, Ñengo Flow, Ozuna, Arcángel & Farruko) MONACO Un ratito CAFé CON RON Rayo de Sol (Los Pleneros de la Cresta cover) Ojitos lindos KLOuFRENS La canción (J Balvin & Bad Bunny) DÁKITI (Bad Bunny & Jhay Cortez) El apagón DtMF EoO

Los récords de Bad Bunny gracias a su último álbum

Su último álbum, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, una homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha hecho ganar el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.

Además, el espectáculo en el Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos.