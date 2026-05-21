José Cobo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE): "Si quiere hablar con el Papa, el Papa seguro que le recibe"

El papa León XIV y Bad Bunny, juntos en Madrid: una combinación explosiva para todos los públicos, rezos y perreo

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MadridEl Papa León XIV y el cantante puertorriqueño, Bad Bunny coincidirán en Madrid durante los días en los que el pontífice visitará España y el artista ofrecerá varios conciertos en la capital española. Fruto de esta coincidencia, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, no descarta que se pueda producir algún tipo de encuentro entre ambos ya que "puede haber puentes".

"Las sorpresas son sorpresas"

En concreto, el sábado 6 de junio a la misma hora (las 20:00 horas), darán comienzo la vigilia del Papa con los jóvenes en la Plaza de Lima y el quinto concierto de Bad Bunny en la capital.

"Madrid da para mucho. Pero que son, que hay personas --y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el Papa lo que suceda, eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el Papa decida, lo que decida Bad Bunny--, que no se oponen, sino crean puentes y puede ser, puede haber puentes. Desde luego, yo creo que en cuanto él se entere que está, pues si quiere hablar con el Papa, el Papa seguro que le recibe, como recibe a todos. Pero no serían cosas antagónicas", ha precisado.

Así, ha apuntado que desde la Archidiócesis de Madrid están "dispuestos a la colaboración" pero ha insistido en que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros con artistas "se llevan muy en sigilo".

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"Yo creo que no es un problema entre el Papa y Bad Bunny, sino que es el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo, el mundo de la música. Y es un dato más de lo que es Madrid. O sea, el mismo día tenemos a Bad Bunny, tenemos al Papa y tenemos la corrida de toros", ha concretado.

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Que vayan "donde quieran"

Preguntado por qué le diría a un joven que esté dudando entre ir al concierto del puertoriqueño y a la vigilia del Papa, Cobo ha indicado que vayan "donde quieran" pero ha puntualizado que la vigilia "no es simplemente un evento como puede ser un concierto".

"Lo que vamos a plantear es un momento importante en términos de abrazo. Es decir, cuando uno da un abrazo se prepara, se encuentra con la persona y cuando se va se lleva parte de la otra persona. Esto no va a ser simplemente un evento, sino que va a ser ese abrazo de una ciudad, de una iglesia concreta con la Iglesia Universal", ha explicado.

También quieren ofrecer, según ha añadido, una "puerta abierta" tanto a los jóvenes que sientan "desafección" por la Iglesia como a los que "se están acercando a ella", en un momento de "grandes soledades, una gran desvinculación, un malestar y una necesidad de objetivos" para ofrecerles "el sentido de la vida, que es lo que la gente va necesitando".

El encuentro con Rosalía, en otro momento, porque está de gira

Sobre una posible actuación de Rosalía durante la visita, Cobo ha descartado su presencia en los actos de Madrid porque "está de gira" aunque ha puntualizado que "la Iglesia tiene una capilaridad muy grande" y que el hecho de que la artista no actúe durante esta visita del Papa a la capital "no quiere decir que no coincidan en otro momento".

Precisamente, los obispos han premiado a Rosalía con el Premio ¡Bravo! por su album 'Lux', y preguntado por si puede resultar confuso este reconocimiento al no ser una espiritualidad ortodoxa la de la cantante, Cobo ha defendido que "no se la premia porque sea la más católica de los católicos" sino que es "un premio de complicidad en la búsqueda por la verdad, por la justicia por la caridad, por los grandes valores".

"En la Iglesia siempre nos gusta dar la mano a gente que busca y a gente que decimos, hombre, pues bien dentro de la iglesia o bien en paralelo o en sintonía podemos buscar juntos", ha indicado.

Preguntado por la elección de Hakuna para participar en la vigilia después del documento de los obispos en el que advertían del "bombardeo emocional" de iniciativas de primer anuncio, Cobo ha aclarado que "el documento no iba contra nadie" y que esas experiencias sentimentales que se ponen "por encima de la experiencia pura del Evangelio" pueden darse en muchos ámbitos como "las parroquias, las hermandades o los nuevos movimientos".