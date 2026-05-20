Natalia Sette 20 MAY 2026 - 16:26h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' habla claro sobre una situación muy desagradable que ha vivido con otras creadora de contenido

Violeta Crespo y Edi Insua hablan de sus planes de ser padres tras el test de embarazo negativo

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Violeta Crespo ha decidido alzar la voz para destapar la realidad de la profesión que ejerce desde que saliera de la casa de ‘Gran Hermano’. La joven, que recientemente se ha mudado con Edi Insua , ha llegado a su límite y ha querido hablar de todo lo que esconde el mundo influencer y las relaciones entre los creadores de contenido más famosos del país.

Desde que se hizo famosa gracias a su participación en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, la toledana ha asistido a numerosos eventos . Ha sido en uno de ellos donde se ha encontrado con una situación muy desagradable. Cansada de las apariencias y de la falsedad que a veces rodea a su profesión, la creadora de contenido ha estallado y ha compartido qué es lo que ha pasado.

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“Acabo de salir de un evento y he vivido la situación más incómoda en lo que llevo trabajando de creadora de contenido, que es un año”, ha comenzado diciendo con indignación. Violeta ha explicado detalladamente el feo gesto que tuvo un compañero de profesión cuando ella se acercó de manera educada: “Fui a saludar a un influencer porque habíamos coincidido varias veces, me mira de arriba a abajo, sonríe súper forzado y se gira a hablar con otra persona”.

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Aunque ha querido restar importancia al rechazo que sintió, la exconcursante de ‘GH 19’ ha aprovechado para hablar de lo que ocurre detrás de las cámaras. “No es que me importe esa situación, sino que nadie os cuenta la realidad de este mundo. Hay tantísima gente que parecen íntimas en Instagram y Tiktok y luego en persona ni se miran…”, ha confesado sin tapujos.

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Violeta, sin pelos en la lengua, ha dejado claro que la falsedad abunda en el sector. “Si os digo nombres flipáis. Hay tantísima gente que parece súper extrovertida, súper agradable y en persona no tienen nada que ver. Se os caería tanta gente del altar…”, ha afirmado sin tapujos.

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Como era de esperar, sus declaraciones han provocado un auténtico terremoto en los comentarios. La curiosidad de los usuarios se ha disparado y muchos han comenzado a especular con nombres muy conocidos del panorama influencer, llegando a sonar con fuerza perfiles como los de Fabiana Sevillano o Lola Lolita.

Sin embargo, las declaraciones de Violeta también ha despertado una oleada de duras críticas por parte de aquellos internautas que consideran que ser influencer no es un trabajo. “Pobre… yo que tú me pediría la baja laboral. Tiene que ser súper duro trabajar en esas condiciones”, ironizaba un usuario, mientras otros le lanzaban mensajes como “¿Crees que eres el centro del universo?”, “Si no le importas a ella imagínate a nosotros” o “¿A lo mejor es porque no les caes bien?”.