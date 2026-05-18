Natalia Sette 18 MAY 2026 - 17:57h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' celebra su despedida de soltera junto a su novio y explica el motivo

Fani Carbajo, muy agobiada, desvela una de sus mayores preocupaciones de cara a su boda con Fran Benito

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Fani Carbajo y Fran Benito continúan con la cuenta atrás para uno de los días más importantes de sus vidas. A las puertas de dar el 'sí, quiero' el próximo 29 de mayo en Alcorcón , la pareja ha decidido exprimir al máximo las semanas previas al enlace. La última parada antes de convertirse en marido y mujer ha sido su despedida de solteros, juntos y en Ibiza.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sorprendido a su comunidad al desvelar la particular forma en la que han querido celebrar la despedida. "Un pequeño adelanto de nuestra despedida juntos", anunciaba la madrileña en sus redes sociales, compartiendo un carrusel de imágenes del viaje. Consciente de que su decisión rompe con la tradición, Fani se adelantaba a las posibles críticas: "Sí, juntos… porque aunque habrá gente que no lo entienda, nosotros teníamos clarísimo que queríamos vivir esta experiencia así".

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El destino elegido por la pareja ha sido Ibiza, donde se han alojado en un impresionante hotel equipado con varias piscinas, áreas de descanso y zonas recreativas ideales para relajarse en grupo. La influencer ha mostrado fotos disfrutando del complejo junto a su prometido y sus amigos más cercanos, pero también ha habido tiempo para la fiesta nocturna. El grupo disfrutó de una gran noche en el reservado de una conocida discoteca, dejando claro que se lo han pasado en grande.

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La publicación ha recibido el apoyo de varias compañeras del universo televisivo. "Cada uno que lo viva como quiera!!", le escribía con cariño Claudia Martínez en la publicación. En la misma línea, Inma Campano salía a defender su postura: "Olé vosotros y me encanta que sea JUNTOS".

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Sin embargo, la sección de comentarios también se ha llenado de reproches de usuarios que no terminaban de ver con buenos ojos la presencia del novio. "Si por qué no se fía de ti ni una cala" o "¿Desde cuando en una despedida de solteras está el novio?", le recriminaban algunos internautas.

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Lejos de quedarse callada, Fani ha respondido con total contundencia para zanjar el debate. "No es despedida de soltera… es despedida de los dos y lo hacemos conjunto porque así lo hemos decidido, porque no nos hace falta irnos ni a emborracharnos ni hacer nada el uno sin el otro, somos amigos aparte de pareja y disfrutamos más así", ha dicho tajante.

A Fani nunca le ha importado lo que dice la gente de ella y mucho menos de su relación. La exconcursante de ‘La Casa Fuerte’ no puede estar más feliz e ilusionada por dar el ‘sí quiero’ en su gran día.