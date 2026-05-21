Iñigo Tina, de 'GH 20', hace el Camino de Santiago junto a su perra con un fin solidario

Carlos Otero 21 MAY 2026 - 11:40h.

El influencer recauda fondos para un santuario de animales y por cada euro conseguido hará una flexión en la Plaza del Obradoiro

La importante reflexión de Nagore Robles, emocionada tras haber hecho sola el Camino de Santiago

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Uno de los concursantes de la pasada edición de 'Gran Hermano', Iñigo Tina, se encuentra inmerso en un peregrinaje muy especial: está haciendo el Camino de Santiago junto a su perra, Bruma, para recaudar fondos para una protectora de animales malagueña. Los fans del formato recuerdan con especial cariño al participante vasco que se perfilaba como ganador, pero tuvo que abandonar el reality por motivos personales.

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Recauda fondos para animales abandonados y maltratados

El influencer y su mascota partieron el pasado 11 de mayo desde Roncesvalles y están realizando el Camino Francés. Su plan es realizar 800 kilómetros en 31 días para dar visibilidad al proyecto ‘Huellas a Santiago’ que impulsa el santuario malagueño ‘Todos los Caballos del Mundo’, una entidad sin ánimo de lucro dedicada desde hace más de 30 años a rescatar y recuperar animales víctimas de maltrato y abandono. “Más de 200 vidas dependen hoy de este lugar: caballos, perros, gatos, aves… animales que llegaron sin esperanza y que aquí encontraron una segunda oportunidad”, comenta Íñigo.

La recaudación de fondos es de lo más original: por cada euro que se aporte a la plataforma www.migranodearena.org Íñigo realizará una flexión en la Plaza del Obradoiro. De momento la iniciativa va viento en popa y el ex habitante de la casa de Tres Cantos acumula más de 1.2000 euros. “Más me vale llegar fuerte a Santiago”, le explicaba con su habitual simpatía al portal Burgos Conecta, uno de los medios que ha cubierto su paso por la ciudad castellana.

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“Estamos convencidos de que juntos podemos llegar a esos 6.000 euros que tanto pueden solucionar, porque con ello el Santuario podrá comprar heno, cremas para las heridas, lociones contra las moscas y mosquitos, comida específica para los caballos geriátricos... para poder darles la calidad de vida que sin duda merecen”, argumenta Iñigo.

La historia de Bruma

Bruma está siendo la fiel compañera de aventuras del participante de Gran Hermano. “Ella me salvó la vida, me sacó de casa cuando no podía. Me animó a sonreír cuando lo único que quería era apagar la luz”, cuenta el influencer en sus redes sociales. Se trata de un ejemplar de Braco de Weimar que ya apareció en el vídeo de presentación del deportista en el reality.

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En aquella pieza el vitoriano también contaba que era un amante del gimnasio y del mundo del 'crossfit', un deporte que practica habitualmente. Allí también explicaba que es ingeniero pero que siempre quiso ser bombero. Sobre su carácter aseguraba que es “muy estricto conmigo y con los demás”. “Aunque tengo pinta de vasco rudo en realidad soy un cachito de pan”, matizaba con humor.

Su precipitada marcha del reality

Iñigo abandonó 'GH 20' a principios de diciembre por motivos que forman parte de su intimidad. La suya fue un abandono muy sentido en la casa más famosa de la tele. El Súper le comunicó la noticia a los concursantes, tras reunirlos en el salón: "Quiero comunicaros que vuestro compañero Íñigo ha causado baja en el programa por asuntos personales". La incertidumbre fue total entre los concursantes y la preocupación entre ellos se hizo notoria, con reacciones de todo tipo.