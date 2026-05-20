Natalia Sette 20 MAY 2026 - 18:58h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' estalla a través de sus 'stories' y muestra su lado más vulnerables tras ser duramente criticada

Así ha sido la despedida de solteros de Fani Carbajo y Fran Benito: juntos y en Ibiza

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Fani Carbajo se encuentra en uno de los momentos más estresantes y, a la vez, emocionantes de su vida. A tan solo una semana de pasar por el altar junto a Fran Benito, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha llegado a su límite y ha compartido un ‘storie’ llorando tras recibir un aluvión de críticas por su cambio físico.

Hace algunas semanas, la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ se sometió a una armonización de glúteo porque quería verse perfecta el día de su boda. Aunque se quedó muy satisfecha con el resultado y con el estado de su cuerpo en general, las constantes críticas recibidas la han desmoronado.

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La exconcursante de ‘La casa fuerte’ ha reaparecido con los ojos llenos de lágrimas y visiblemente afectada por los duros comentarios que ha tenido que leer sobre su cuerpo. “No iba a subir este ‘storie’ llorando porque no suelo grabarme así, pero lo voy a hacer porque sois mala gente”, comenzaba diciendo sin poder contener la emoción. Fani ha querido denunciar públicamente el acoso que sufre, especialmente por parte de su mismo género: “Y sobre todo viniendo de mujeres, me parece horrible lo que hacéis. Acabo de subir un reel y no lo hago para que os metáis conmigo y me critiquéis”.

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La creadora de contenido ha recordado a sus seguidores que su cuerpo ha pasado por un proceso durísimo en un espacio muy corto de tiempo, encadenando procesos muy agresivos. “Llevo tres años con unos cambios físicos brutales. Primero por el tratamiento de fecundación in vitro, porque nos hinchamos a hormonas, el parto, el posparto, Supervivientes y las operaciones”, ha enumerado la joven.

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La empresaria ha confesado la enorme frustración que le genera no poder recuperar la silueta que tenía antes, un sufrimiento que la presión de las redes sociales no hace más que empeorar. “Llevo como dos años y medio intentando volver a cómo tenía mi cuerpo, no lo consigo y vosotros venga a criticarme”, ha continuado diciendo rota de dolor.

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Tal ha sido el nivel de ensañamiento y los comentarios despectivos que ha recibido en la publicación, que Fani ha tomado la drástica decisión de eliminar el reel de su perfil para proteger su salud mental a las puertas de su boda. La creadora de contenido solo quiere estar centrada en poder disfrutar ese día al máximo pero el lado negativo de las redes sociales le ha podido.