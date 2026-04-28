Rocío Molina 28 ABR 2026 - 18:21h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sorprendido con un nuevo look a sus seguidores en medio de rumores de ruptura con Dana García

Isaac Torres y Dana García podrían haber roto su relación: las pistas que apuntan a ruptura y sus declaraciones, en exclusiva

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Isaac Torres se ha hecho un cambio radical de look tras los rumores de ruptura con Dana García. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que no ha hecho ninguna mención a su actual situación sentimental, sí que ha dejado claro que se prepara para el verano con esta nueva imagen que no ha dejado indiferente a nadie en redes sociales.

Mucho se ha hablado de los últimos movimientos que el de Barcelona, de 30 años, conocido como Lobo y Dana García han tenido en redes en las últimas semanas. Después de que la pareja archivase las fotos en las que salían juntos y se dejasen de seguir en redes sociales, ninguno de los dos ha hecho alusión a una posible ruptura y ambos han seguido haciendo su vida y sus actividades por separado.

Mientras la influencer ha retomado sus clases de baile para despejarse porque su mente "no daba para más" y daba un consejo a todos aquellos que están pasando por un momento delicado con un "obligaros a hacer las cosas, aunque no tengáis ganas porque luego lo agradeceréis", Isaac Torres se ha sometido a un cambio de look radical y ha enseñado orgulloso el resultado.

"Ya tengo mi rollito para el verano 2026. Os pasáis", ha escrito Lobo al verse con unas trenzas africanas que él mismo ha definido como su look estrella para este verano. Y como era de esperar, este nuevo estilo de Isaac Torres no ha dejado indiferentes a sus seguidores. "Estás para comerte", "guapísimo" y "vuelven las trencis", son algunas de las opiniones con las que se ha encontrado a este cambio de imagen que llega justo cuando los rumores sobre el fin de su relación con Dana García cobran más fuerza.

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A pesar de que hasta hace apenas unas semanas se les veía presumiendo de felicidad y después de que la creadora de contenido se trasladase a Cádiz para convivir parece que ha cambiado y el silencio actual de ambos y sus recientes movimientos estratégicos sugieren un cambio de etapa. Mientras el exparticipante de 'LIDLT' se refugia en su nueva imagen veraniega, Dana García lo hace en el baile que considera como "terapia".